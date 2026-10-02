影／花8.3億興建田中鎮長照大樓 王惠美曝「不能蓋太高」原因

彰化縣田中鎮綜合式長照服務大樓不僅是全台第一幢由公立醫院和縣政府合資興建，也是首幢變更使用警察機關土地跟警分局當鄰居的長照大樓，今新建工程動土，預計2028年完工，提供150名患者從護理到長照的「醫養結合」一條龍服務。

田中鎮綜合式長照服務大樓新建工程動土典禮，在田中警分局辦公大樓旁空地熱鬧舉行，縣長王惠美、衛福部長照司副司長吳希文、衛福部彰化醫院院長賴仲亮等人共同持鏟動土。

王惠美表示，彰化縣先有埤頭鄉綜合式長照大樓，田中鎮這是縣內第二幢，卻是全台第一幢有公立醫院投資，她感謝警察局撥出空間興建長照大樓，也感謝中央補助3億2250萬元、彰化醫院出資2億9404萬6150元，議會全體議員支持縣政府自編2億1368萬8172元，含物調費、基礎裝修及基本設備等合計經費8億3023萬4322元，因隔壁就是警分局（三層），「拍勢蓋太高搶丰采」，

王惠美又表示，長者生病度過急性期，接下來亞急性期仍需專業照顧，複合式長照大樓的復健中心供一般民眾使用，也提供住宿2、3樓的患者復健，能在中風後的6個月內黃金復健期透過持續、積極的復健維持身體功能、延緩失能，而1樓日照中心到3樓都是衛福部彰化醫院營運，4樓是社會處「兒少福利服務據點」及「社福、婦女中心」。

長照司副司長吳希文說，田中鎮複合式長照社福大樓經費從長照基金預算支出，感謝立委陳素月支持預算，促成彰化縣政府與部立彰化醫院合作，提供彰化縣民優質長照服務。中央照顧長照3.0強化中重度個案，每人每年最高補助18萬元。

彰化醫院長賴仲亮幽默說，有同事稱他用3億元換得上台講一次話的機會，他把握機會感謝中央、立委，認為田中鎮綜合式長照服務大樓完工後可紓解彰化醫院護理之家滿床的壓力，他和部彰醫護團隊會把好經驗帶來田中服務民眾，也要帶回今天動土金鏟希望部彰員工「增產報國」。

衛生局長葉彥伯表示，田中鎮綜合式長照社福大樓土地面積1450坪，興建地上4層，建築物面積約2916.4坪，縣內第一幢住宿型長照大樓位在埤頭鄉，預計10月21日啟用。