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好市多再傳來彰化？縣府證實曾徵詢花壇 「殘酷原因」無下文

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化積極爭取好市多前來展店，卻一直無法如願。本報資料照片
彰化積極爭取好市多前來展店，卻一直無法如願。本報資料照片

選舉到了，彰化縣爭取美商好市多Costco）的話題總是被提起，最近又有好市多即將進駐花壇的說法，負責招商的彰化縣政府經綠處表示，確實曾有顧問公司徵詢花壇鄉一筆土地，卻因交通及土地分區使用等問題，已不了了之，不過，好市多仍不放棄在彰化設分店。

好市多目前在台灣有14家分店，依好市多統計，台中南屯店是好市多全球最賺錢的「店王」，不僅沒受北屯店囲店影響，人潮依然搶搶滾，甚至將在海線設第三店。縣府人員指出，台中南屯店拜地利之便，百億營業額有3成是彰化人貢獻，印證彰化人消費能力高，是好市多不可忽視的市場，也積極透過顧問公司覓地。

由於好市多前來設分店，從消費便利到地方發展是大利多，因此好市多來彰化展店的訊息，多年來從未停過，迄今已傳出將到員林、彰化及和美等地區設分店，卻因不符設置條件，一直「只聞樓梯響，不見人下來」。最近更有參選人拋出「Costco進駐花壇」的說法，受到民眾關注，也引發熱烈討論。

對於花壇開設好市多分店的說法，彰化縣政府經濟暨綠能開發處表示，確實有顧問公司曾徵詢花壇鄉一筆土地， 但經過了解，這塊土地涵括公園及工廠用地，產權複雜，也必須透都市計畫變更等繁瑣程序，加上周邊交通恐難符合需求，經顧問公司評估後，即未有進一步訊息。

縣府經綠處表示，好市多過去確曾多次尋求縣府協助，希望提供適當土地展店，但好市多開分店的條件門檻很高，由於新開的分店都有加油站，首先土地面積要1萬坪以上，而且要四面臨路、臨近市區，也不能離南屯店太近，地目要商業區或產業專用區，在彰化目前根本很難找到符合條件土地，未來可考慮在彰化交流道特定區都市計畫產業專區規畫適當土地提供。

經綠處表示，儘管如此，仍然歡迎縣內提供符合好市多需求的土地，縣府會積極協助，早日爭取好市多來彰化開分店。

花壇 好市多 彰化 Costco

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