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台中國慶升旗典禮邀世界少棒冠軍唱國歌 限量發送POLI水壺

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市國慶升旗典禮邀請世界少棒冠軍領唱國歌，現場限量發送POLI密扣式水壺。圖／台中市政府提供
台中市國慶升旗典禮邀請世界少棒冠軍領唱國歌，現場限量發送POLI密扣式水壺。圖／台中市政府提供

台中市今年國慶升旗典禮以「光耀國慶 幸福台中」為主題，邀請2026年世界少年軟式棒球錦標賽冠軍和平區德芙蘭國小少棒隊領唱國歌，安排無人機大雁編隊凌空展旗、76名後備憲兵接力展護巨幅國旗；今年國慶紀念小物是POLI密扣式水壺，典禮開始前限量發送。

民政局長吳世瑋表示，今年主視覺以「艷陽下的光暈」為核心意象，象徵溫暖光芒守護國家，寓意市民攜手迎向光彩斑斕的未來。市府並推出國慶紀念小物「POLI密扣式水壺」，採安全無毒材質及密封防漏設計，兼具實用與紀念價值，10月10日上午6時30分起限量發放，同步發送小國旗。

吳世瑋指出，今年特別規畫「空中展護國旗」，結合台中無人機產業與軍民通用技術，由無人機垂掛國旗，採取大雁編隊飛越府前廣場；隨後由台中市後備憲兵荷松協會76名後備憲兵接力進場，展護巨幅國旗，以陸空接力方式呈現國慶榮耀，向長期守護國家的後備憲兵致敬。

市府指出，德芙蘭國小少棒隊今年代表台灣征戰第44屆世界少年軟式棒球錦標賽，以全勝戰績勇奪世界冠軍，讓世界看見台灣基層棒球實力。市府特別邀請這群來自台中山城的「世界冠軍小英雄」擔任國歌領唱，以響亮歌聲為國家獻上祝福。

民政局表示，典禮將由惠文高中樂儀隊操槍演出揭開序幕，邀請石岡、梧棲、南屯及太平4區吉祥物引領市長及貴賓進場，壓軸則由「凡徒藝術 Fun To Art」融合街舞與現代舞帶來精彩演出。

民政局補充，活動上午5時50分起發放兌換券，6時30分起限量發送紀念水壺及小國旗，民眾須在7時30分前領取；7時40分暖身表演，8時升旗；無法到場的民眾，可從7時40分起透過市長盧秀燕臉書粉絲專頁觀看直播，一同感受國慶氛圍。

國慶 台中 國歌

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