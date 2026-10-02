台中果菜市場舊系統「撐不住」 楊瓊瓔爭取8000萬升級冷鏈拚交易百億

台中果菜批發市場設備老舊，冷藏庫使用逾30年、交易資訊系統也服役16年，隨市場交易量持續增加，冷鏈及交易系統頻傳問題。立委楊瓊瓔協助爭取農糧署4000萬元補助，推動總經費8000萬元、為期2年的更新計畫，從冷藏、卸貨到交易系統全面升級，盼降低蔬果耗損、提升交易效率，讓市場交易額從去年83億元朝100億元目標邁進。

楊瓊瓔昨會同農業部農糧署副署長陳啓榮、市府農業局等單位現勘。台中果菜運銷公司指出，目前市場仍有16庫舊式冷藏庫使用R22冷媒，因應國際環保規範，R22將於2030年禁止進口，未來取得冷媒將更加困難；此外，冷藏庫也有地坪下陷、庫板破損、冷氣外洩等問題，影響冷藏效果並增加耗電。

市場零批場電線同樣老舊，過去曾多次發生電線走火；交易系統則已使用16年，隨交易量成長逐漸不堪負荷。市場交易筆數從民國106年的101萬筆增至114年的121萬筆，成長19.8%，但軟體、伺服主機等設備老舊，頻頻當機，承銷商也多次反映。

這項8000萬元更新計畫，其中4000萬元由農糧署補助、中央與市場各負擔50%，將改善降溫保鮮卸貨冷藏區，包括棚架雨遮、通風動線及地坪，並規劃宅配物流及預約交易暫放區，降低蔬果在卸貨過程受到日曬雨淋造成的耗損；交易資訊系統則重新建置，改善運作緩慢及頻繁當機問題。

台中果菜運銷公司董事長林國永表示，原有交易系統設計交易量約50億元，但去年交易額已達83億元，系統經常當機，這次更新對市場是迫切需求，希望冷鏈及交易系統能一次到位，提升市場承載量。

農糧署副署長陳啓榮表示，台中果菜批發市場規模僅次於台北、新北，是全台第三大果菜批發市場，冷鏈升級不只是市場設備更新，也攸關農產品品質及農民收益；透過冷藏設備調節蔬果運銷量，可穩定市場供應，避免價格劇烈波動，並延長蔬果保鮮期限。

楊瓊瓔表示，這次實地勘查看到冷藏庫多處地坪下陷，甚至要用木棧板整平，庫板毀損則以不鏽鋼板補強，部分冷藏庫還有冷氣外洩，確實到了汰舊換新的時候。她說，設備更新不只是「換新」，更要符合市場實際需求，讓承銷商及行口「好用、合用」。

楊瓊瓔指出，果菜市場是中部重要蔬果集散地，市場升級後，果農可望減少蔬果運銷過程耗損，攤商及承銷商可降低交易及物流延誤，消費端則可望享有更穩定的新鮮蔬果供應。她盼新系統提升拍賣及交易效率，帶動市場交易額從83億元進一步朝100億元目標邁進。