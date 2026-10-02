快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

台中果菜市場舊系統「撐不住」 楊瓊瓔爭取8000萬升級冷鏈拚交易百億

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中果菜市場舊系統「撐不住」，立委楊瓊瓔（右一）爭取中央補助8000萬，升級冷鏈拚交易破百億。圖／楊瓊瓔提供
台中果菜市場舊系統「撐不住」，立委楊瓊瓔（右一）爭取中央補助8000萬，升級冷鏈拚交易破百億。圖／楊瓊瓔提供

台中果菜批發市場設備老舊，冷藏庫使用逾30年、交易資訊系統也服役16年，隨市場交易量持續增加，冷鏈及交易系統頻傳問題。立委楊瓊瓔協助爭取農糧署4000萬元補助，推動總經費8000萬元、為期2年的更新計畫，從冷藏、卸貨到交易系統全面升級，盼降低蔬果耗損、提升交易效率，讓市場交易額從去年83億元朝100億元目標邁進。

楊瓊瓔昨會同農業部農糧署副署長陳啓榮、市府農業局等單位現勘。台中果菜運銷公司指出，目前市場仍有16庫舊式冷藏庫使用R22冷媒，因應國際環保規範，R22將於2030年禁止進口，未來取得冷媒將更加困難；此外，冷藏庫也有地坪下陷、庫板破損、冷氣外洩等問題，影響冷藏效果並增加耗電。

市場零批場電線同樣老舊，過去曾多次發生電線走火；交易系統則已使用16年，隨交易量成長逐漸不堪負荷。市場交易筆數從民國106年的101萬筆增至114年的121萬筆，成長19.8%，但軟體、伺服主機等設備老舊，頻頻當機，承銷商也多次反映。

這項8000萬元更新計畫，其中4000萬元由農糧署補助、中央與市場各負擔50%，將改善降溫保鮮卸貨冷藏區，包括棚架雨遮、通風動線及地坪，並規劃宅配物流及預約交易暫放區，降低蔬果在卸貨過程受到日曬雨淋造成的耗損；交易資訊系統則重新建置，改善運作緩慢及頻繁當機問題。

台中果菜運銷公司董事長林國永表示，原有交易系統設計交易量約50億元，但去年交易額已達83億元，系統經常當機，這次更新對市場是迫切需求，希望冷鏈及交易系統能一次到位，提升市場承載量。

農糧署副署長陳啓榮表示，台中果菜批發市場規模僅次於台北、新北，是全台第三大果菜批發市場，冷鏈升級不只是市場設備更新，也攸關農產品品質及農民收益；透過冷藏設備調節蔬果運銷量，可穩定市場供應，避免價格劇烈波動，並延長蔬果保鮮期限。

楊瓊瓔表示，這次實地勘查看到冷藏庫多處地坪下陷，甚至要用木棧板整平，庫板毀損則以不鏽鋼板補強，部分冷藏庫還有冷氣外洩，確實到了汰舊換新的時候。她說，設備更新不只是「換新」，更要符合市場實際需求，讓承銷商及行口「好用、合用」。

楊瓊瓔指出，果菜市場是中部重要蔬果集散地，市場升級後，果農可望減少蔬果運銷過程耗損，攤商及承銷商可降低交易及物流延誤，消費端則可望享有更穩定的新鮮蔬果供應。她盼新系統提升拍賣及交易效率，帶動市場交易額從83億元進一步朝100億元目標邁進。

台中果菜市場舊系統「撐不住」，冷藏庫使用逾30年、交易資訊系統也服役16年。立委楊瓊瓔爭取中央補助8000萬，升級冷鏈拚交易破百億。圖／楊瓊瓔提供
台中果菜市場舊系統「撐不住」，冷藏庫使用逾30年、交易資訊系統也服役16年。立委楊瓊瓔爭取中央補助8000萬，升級冷鏈拚交易破百億。圖／楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 台中 農糧署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／8月連續降雨後菜價飆漲…對市場供給、需求有何影響？

台中轉型、宜居、投資並進 遠見競爭力調查經濟與就業穩居六都第二

房市量縮「適坪宅」突圍！台中「這坪數」預售交易居冠成市場新甜蜜點

OK超商換新Logo只是開始！三商家購砸4.5億元改造門市 美廉社與OK如何重新分工？

相關新聞

台中果菜市場舊系統「撐不住」 楊瓊瓔爭取8000萬升級冷鏈拚交易百億

台中果菜批發市場設備老舊，冷藏庫使用逾30年、交易資訊系統也服役16年，隨市場交易量持續增加，冷鏈及交易系統頻傳問題。立委楊瓊瓔協助爭取農糧署4000萬元補助，推動總經費8000萬元、為期2年的更新計畫，從冷藏、卸貨到交易系統全面升級，盼降低蔬果耗損、提升交易效率，讓市場交易額從去年83億元朝100億元目標邁進。

中捷多案卡在中央…盧秀燕：日商投資待考慮 但追加補助更急迫

台中市長盧秀燕昨透露，已有日本大型企業對台中捷運建設表達高度興趣，希望透過民間參與或ＢＯＴ模式投入軌道建設。盧秀燕表示，若可行，除可引進日商軌道建設經驗與資金，也有機會減輕政府財政負擔、縮短行政審查時間；因台灣尚無先例，加上她任期只剩約三個月，仍須研議是否在卸任前做成決策。

近600人搶260戶…南投首座社宅招租大超額 青宅讓售滯銷兩樣情

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」共二六○戶，今年八月招租吸引近六百人申請，超額約二點三倍，預計十二月十六日抽籤，最快明年三月入住；南投市文化路青年住宅首期四十五戶前年開賣，至今仍廿戶滯銷，二期興建中，議員要求檢討。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。