近600人搶260戶！南投首座社宅招租大超額 青宅讓售滯銷兩樣情

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」共二六○戶，今年八月招租吸引近六百人申請，超額約二點三倍，預計十二月十六日抽籤，最快明年三月入住；南投市文化路青年住宅首期四十五戶前年開賣，至今仍廿戶滯銷，二期興建中，議員要求檢討。

中央推動興辦社會住宅，針對南投縣租屋需求，擇定在埔里鎮公誠路與德二街交叉口，興建地上十層、地下兩層大樓，今年完工，提供套房、兩房及三房房型，共二六○戶，只租不售，八月招租，成為南投縣的第一座社宅。國家住宅及都市更新中心統計，九月十四日登記截止，申請共五九二件，超額約二點三倍，十二月十六日公開抽籤，最快明年三月可入住。

招租熱度高，青年住宅讓售卻卡關，縣府於市區文化路興建青宅，第一期共四十五戶，前年開賣，以市價八折讓售，有五百多人申購，卻因碰上打房、經濟不景氣等影響，至今仍有廿戶滯銷。

縣議員沈夙崢說，房地產銷售非政府專業可理解，但縣府不能消極等待出售，尤其第二期興建五十五戶，後續售況令人擔憂，要求縣府釐清滯銷主因，在二期青宅推出前提檢討報告，檢視青年是否「買得起」才能留鄉發展。

縣府建設處表示，為鼓勵青年留鄉、返鄉，已以市價約八折出售青宅，不料受到經濟、貸款、物價與房屋市場等多重因素影響銷售。目前就房屋市場反應、實際居住需求等進行檢討，研議放寬申購條件，持續辦理公告讓售作業。