中捷多案卡在中央…盧秀燕：日商投資待考慮 但追加補助更急迫

台中市長盧秀燕昨透露，已有日本大型企業對台中捷運建設表達高度興趣，希望透過民間參與或ＢＯＴ模式投入軌道建設。盧秀燕表示，若可行，除可引進日商軌道建設經驗與資金，也有機會減輕政府財政負擔、縮短行政審查時間；因台灣尚無先例，加上她任期只剩約三個月，仍須研議是否在卸任前做成決策。

盧秀燕表示，市府目前主要有三項考量。首先，日本大型企業具有軌道建設經驗及財力；其次，若採促參或ＢＯＴ模式，可降低政府投入經費；第三，若相關計畫獲得核定，未來可減少市府與中央反覆審查、往返修正的程序，提高捷運建設效率。但因台灣目前沒有讓外國企業參與軌道建設的先例，是否要在卸任前做出決定，還在思考。

盧秀燕強調，目前中捷最迫切的問題，仍是藍線經費增加及中央補助。她指出，高雄捷運黃線已獲中央追加補助逾九百億元，台中也希望比照辦理，盼這件事盡快推進。

國民黨議員賴順仁指出，台中人口持續增加，軌道建設攸關城市發展，但藍線綜合規畫歷經廿八個月才核定，藍線延伸太平可行性研究提報至今已五十一個月、七度送審，紫線也歷經六度送審、五十一個月仍未進入交通部委員會審查，質疑「中央還要折磨台中多久？」

盧秀燕表示，她上任後推動「中捷七線齊發」，但統統卡在中央。包括綠線延伸大坑的綜合規畫，以及藍線延伸太平、紫線、紅線、橘線延伸海線等可行性研究，均仍在中央審查程序。

盧秀燕說，捷運從可行性研究、綜合規畫到細部規畫設計，都必須經中央核定，一條捷運路線往往來回修正七、八次，其他縣市可能兩、三次就能核定。她以藍線為例，從可行性研究送審到綜合規畫核定，歷時五年多；此外，台中市府負擔達百分之五十八，其他縣市頂多負擔五成。

盧秀燕被問到對二○二八年的期待，盧表示，「不一定是說自己」，而是如果能夠翻轉，中央應該改變看顏色分配資源的現況，「手心手背都是肉」，六都應獲公平一致的待遇。

針對議員指盧任內賣地上千億元，盧秀燕說，若台中能比照高雄獲得同等的前瞻計畫補助金額，根本「一塊地都不用賣」。