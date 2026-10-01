感謝國際公益社團協助 彰化伯立歐家園會議室化身「獅子廳」

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會感謝國際獅子會，多年支持興建伯立歐家園和關心協會會員，把伯立歐家園一間會議室命名為獅子廳，今舉行揭牌儀式，為雙方公益同行延展伸新一哩路。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、國際獅子會300D複合區議長、300D-1區及300D-2區的歷任總監與獅友，為獅子廳揭牌之外，也揭開鐫刻300D複合區議長及300D-1區、300D-2區歷任總監姓名的牆面紀念留名牌，感謝歷任總監和獅友幫助喜樂小兒麻痺關懷協會及會員圓夢。

陳忠盛也是伯立歐創辦人，他表示，伯立歐與國際獅子會300D複合區的情緣起於2022－2023年，當時國際獅子會300D-3區總監李春季秉持「We Serve 我們服務」精神，號召獅友舉辦「愛相聚圓家夢」公益活動，協助籌募伯立歐家園建設經費，接著300D複合區議長吳正國與何建昌、施進興、蔡沼玲、陳家葦、曾翠緣等300D1、300D3歷任總監，協助申請國際獅子會基金會（LCIF）資源，挹注伯立歐家園建設與設施設備經費。

獅子廳揭牌不是感謝的句點，而是彰化西南角愛與服務持續傳承的起點，伯立歐期待未來帶著國際獅子會與社會各界的祝福，陪伴更多需要支持的家庭，並讓國服務力量落實在彰化偏鄉。