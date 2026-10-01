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感謝國際公益社團協助 彰化伯立歐家園會議室化身「獅子廳」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會把伯立歐家園一間會議室命名「獅子廳」，感謝國際獅子會長期協助。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會把伯立歐家園一間會議室命名「獅子廳」，感謝國際獅子會長期協助。記者簡慧珍／攝影

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會感謝國際獅子會，多年支持興建伯立歐家園和關心協會會員，把伯立歐家園一間會議室命名為獅子廳，今舉行揭牌儀式，為雙方公益同行延展伸新一哩路。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、國際獅子會300D複合區議長、300D-1區及300D-2區的歷任總監與獅友，為獅子廳揭牌之外，也揭開鐫刻300D複合區議長及300D-1區、300D-2區歷任總監姓名的牆面紀念留名牌，感謝歷任總監和獅友幫助喜樂小兒麻痺關懷協會及會員圓夢。

陳忠盛也是伯立歐創辦人，他表示，伯立歐與國際獅子會300D複合區的情緣起於2022－2023年，當時國際獅子會300D-3區總監李春季秉持「We Serve 我們服務」精神，號召獅友舉辦「愛相聚圓家夢」公益活動，協助籌募伯立歐家園建設經費，接著300D複合區議長吳正國與何建昌、施進興、蔡沼玲、陳家葦、曾翠緣等300D1、300D3歷任總監，協助申請國際獅子會基金會（LCIF）資源，挹注伯立歐家園建設與設施設備經費。

獅子廳揭牌不是感謝的句點，而是彰化西南角愛與服務持續傳承的起點，伯立歐期待未來帶著國際獅子會與社會各界的祝福，陪伴更多需要支持的家庭，並讓國服務力量落實在彰化偏鄉。

彰化 獅子 社團

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