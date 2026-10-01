議員控魚市場董事長「加發自己年終35萬」 台中農業局啟動查核

民主進步黨籍台中市議員謝志忠等今天在台中市議會質詢表示，台中魚市場股份有限公司董事長李煥湘上任後，年年溢領年終獎金自肥；台中市政府農業局說，全面查核是否符合規定。

李煥湘告訴中央社記者，民國112年、113年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後營運狀況較好，感謝員工努力，董事會開會通過員工加發年終酬勞金，董監事也跟著加發，會議紀錄送農業局也無意見，但僅這2年而已；至於年終獎金是沿用舊制度辦理。

謝志忠、民進黨籍台中市議員施志昌、林祈烽、楊典忠與鄭功進等聯合質詢表示，李煥湘未依董事、監察人及股東代表、專業委員費用支給辦法規定辦理年終獎金及相關費用支給，109年上任起，年年溢領1.5個月年終獎金。

謝志忠說，李煥湘113年另以「領導有方」名目，加發自己5個月年終酬勞金共新台幣35萬元，而董事長非員工，為何可支領年終獎勵金及酬勞金，要求中市府盡快查明，全案移請政風處查辦。

農業局表示，今年初已稽查業務，針對相關缺失數次函文要求提完整書面說明、檢討報告及補充資料，也將函請魚市場公司完整提供李煥湘上任後各年度支領酬金金額及項目，全面查核是否符合規定，後續依查核結果及相關規定辦理。