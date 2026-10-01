台中校園流感疫苗今開打！387校10月底前完成集中接種

公費流感及新冠疫苗今開打，台中市衛生局今在西區忠孝國小舉辦校園流感疫苗開打宣導，強調「左流右新、護肺顧心」。衛生局副局長邱惠慈說，台中市依中央政策，校園接種以國小至高中（職）及五專一至三年級學生入校接種為原則，共計387校，預計10月底前完成校園集中接種。

衛生局今結合Cosplay走秀及創意表演，向師生宣導接種疫苗。邱惠慈說明，第一階段今開打，公費對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫人員（115年新增納入具執業登記公共衛生師）、慢性病患者、學生等高風險及重點族群。其中，新冠疫苗幼兒公費接種條件調整為「從未接種新冠疫苗的滿6個月至未滿6歲幼兒」。第二階段11月2日起，開放50歲至64歲無高風險成人接種。

衛生局指出，依疾管署新監測資料，9月20日至9月26日全國類流感門急診就診13萬8654人次，較前一周略降3.2%，仍處流行期；去年至今年流感季，全國累計1673例重症、334例死亡；重症病例以長者及具有慢性病史者為多，其中67.7%未接種本季流感疫苗。

衛生局表示，今年公費疫苗均依世界衛生組織建議選株，並符合國內檢驗標準。疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，不受理指定廠牌，由接種院所依疫苗供應，隨機接種。

邱惠慈提醒，今起「健康幣」正式上路，年滿18歲完成指定健康任務即可累積。打流感疫苗可獲450健康幣、新冠疫苗900健康幣，「左流右新」同時接種可得1350健康幣，12月1日起可兌換健康商品。

衛生局提醒，台中市疫苗預約平台提供滿6個月至6歲幼童及65歲以上長者預約接種服務，民眾可至「台中市疫苗預約平台」（https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu）登記。相關資訊可至台中市政府衛生局網站「流感防治專區」查詢，或洽各區衛生所。