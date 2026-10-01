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彰化本土登革熱疑群聚 10月2日設兩處篩檢站擴大採檢

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化本土登革熱疑群聚，縣府10月2日設2處篩檢站擴大採檢。圖／彰化衛生局提供
彰化本土登革熱疑群聚，縣府10月2日設2處篩檢站擴大採檢。圖／彰化衛生局提供

彰化縣政府衛生局今公布新增1例本土登革熱病例，為居住於彰化市的60多歲男性，此為彰化今年第2例本土個案。經衛生局調查，該個案居住地與9月18日公布的首例本土第一型登革熱個案相距僅約110公尺，初步研判為社區群聚事件，彰化縣衛生局將在明天設置兩處篩檢站，進ㄧ步評估社區感染風險。

彰化縣衛生局目前已鎖定彰化市東興里與民權里與個案相關地緣的8處高風險髒亂點，多為雜草叢生或積水雜物，這類環境即使噴藥，也會因遮蔽物影響消毒效果，衛生局指出，上周已通知地主清理，若今日稽查未完成改善將依法開罰。

衛生局長葉彥伯說，縣府將設置社區篩檢站進行擴大採檢，以評估風險並找出社區潛在感染者，呼籲周邊居民落實自主健康監測。

10月2日設置篩檢站針對社區民眾篩檢，居民須攜帶健保卡或身份證等相關證明文件，上午9點到下午3點半在彰化縣政府一樓中庭、傍晚5點到晚間8點在彰化市東興里東民街39號旁進行篩檢。

登革熱 篩檢站 彰化

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