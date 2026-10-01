彰化爆登革熱社區群聚！彰化市8處高風險髒亂點「今沒清就開罰」

彰化縣政府衛生局今公布新增1例本土登革熱病例，為居住於彰化市的60多歲男性，此為彰化今年第2例本土個案。經衛生局調查，該個案居住地與9月18日公布的首例本土第一型登革熱個案相距僅約110公尺，初步研判為社區群聚事件。彰化縣衛生局鎖定周邊8處高風險髒亂點，上周已要求限期清理，今日前往稽查若仍未處理，將依「傳染病防治法」開罰。

衛生局指出，今日公布的個案自9月下旬起，陸續出現發燒、腹瀉及全身無力等症狀，曾就醫後返家；後因症狀未改善再次前往醫院就醫，經通報採檢送驗後確診為登革病毒第一型。個案目前住院治療中，密切接觸者暫無疑似症狀。綜合評估兩例個案後，初步認定為社區群聚事件，這也是彰化縣自 2023 年以來首例本土登革熱群聚。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，1個多月前縣內曾有一例自越南境外移入感染登革熱個案，經疾管署基因定序比對，該案與近期兩例本土個案的病毒株相同，顯示環境周邊可能仍有病毒循環。由於越南境外移入個案確診時間已久，不太可能直接傳染給本土個案，推測是病媒蚊先叮咬個案帶有病毒後，再傳播給其他人，因此第一例與第二例個案的感染時間拉得較長。

葉彥伯也說，兩例本土個案在活動歷史上並無重疊，推測孳生源應位於人煙稀少處，否則感染人數恐不只於此。目前已鎖定個案相關地緣的8處高風險髒亂點，多為雜草叢生或積水雜物，這類環境即使噴藥，也會因遮蔽物影響消毒效果，上周已通知地主清理，若今日稽查未完成改善將依法開罰。

8處髒亂點主要分布於彰化市東興里與民權里，針對個案居住地及相關活動地點，衛生局已協同彰化縣環保局、彰化市公所清潔隊等單位，展開病媒蚊密度調查、孳生源清除、環境清消與逐戶衛教。葉彥伯說，縣府將設置社區篩檢站進行擴大採檢，以評估風險並找出社區潛在感染者，呼籲周邊居民落實自主健康監測。