快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化爆登革熱社區群聚！彰化市8處高風險髒亂點「今沒清就開罰」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市爆出登革熱社區群聚感染，8處髒亂點被懷疑存在孳生源。圖／彰化衛生局提供
彰化市爆出登革熱社區群聚感染，8處髒亂點被懷疑存在孳生源。圖／彰化衛生局提供

彰化縣政府衛生局今公布新增1例本土登革熱病例，為居住於彰化市的60多歲男性，此為彰化今年第2例本土個案。經衛生局調查，該個案居住地與9月18日公布的首例本土第一型登革熱個案相距僅約110公尺，初步研判為社區群聚事件。彰化縣衛生局鎖定周邊8處高風險髒亂點，上周已要求限期清理，今日前往稽查若仍未處理，將依「傳染病防治法」開罰

衛生局指出，今日公布的個案自9月下旬起，陸續出現發燒、腹瀉及全身無力等症狀，曾就醫後返家；後因症狀未改善再次前往醫院就醫，經通報採檢送驗後確診為登革病毒第一型。個案目前住院治療中，密切接觸者暫無疑似症狀。綜合評估兩例個案後，初步認定為社區群聚事件，這也是彰化縣自 2023 年以來首例本土登革熱群聚。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，1個多月前縣內曾有一例自越南境外移入感染登革熱個案，經疾管署基因定序比對，該案與近期兩例本土個案的病毒株相同，顯示環境周邊可能仍有病毒循環。由於越南境外移入個案確診時間已久，不太可能直接傳染給本土個案，推測是病媒蚊先叮咬個案帶有病毒後，再傳播給其他人，因此第一例與第二例個案的感染時間拉得較長。

葉彥伯也說，兩例本土個案在活動歷史上並無重疊，推測孳生源應位於人煙稀少處，否則感染人數恐不只於此。目前已鎖定個案相關地緣的8處高風險髒亂點，多為雜草叢生或積水雜物，這類環境即使噴藥，也會因遮蔽物影響消毒效果，上周已通知地主清理，若今日稽查未完成改善將依法開罰。

8處髒亂點主要分布於彰化市東興里與民權里，針對個案居住地及相關活動地點，衛生局已協同彰化縣環保局、彰化市公所清潔隊等單位，展開病媒蚊密度調查、孳生源清除、環境清消與逐戶衛教。葉彥伯說，縣府將設置社區篩檢站進行擴大採檢，以評估風險並找出社區潛在感染者，呼籲周邊居民落實自主健康監測。

彰化市爆出登革熱社區群聚感染，衛生局上周要求地緣8處髒亂點須清理。圖／彰化衛生局提供
彰化市爆出登革熱社區群聚感染，衛生局上周要求地緣8處髒亂點須清理。圖／彰化衛生局提供

登革熱 開罰 彰化 彰化縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

本土再增1例…彰化出現3年來首起登革熱群聚 距前一例住家110公尺

台南第8例登革熱境外移入 越南旅遊返台發病

彰化警察廳舍重建再增一處 馬鳴派出所50年老廳舍今動土

北市駁金華國中食物中毒「僅1人不適」 公衛師：未完全釐清 別妄下定論

相關新聞

10萬小時補休要清6至7年！南投消防員「休假難」縣府擬砸6000萬解套

南投消防人力長年不足，基層消防員累積逾10萬小時未補休，若靠勤務調整消化恐需6至7年；日月潭萬人泳渡又調派26人停休支援，議員質疑人力吃緊還要支援收費活動，縣長許淑華允諾研議編列6000萬元加班費處理。

彰化爆登革熱社區群聚！彰化市8處高風險髒亂點「今沒清就開罰」

彰化縣政府衛生局今公布新增1例本土登革熱病例，為居住於彰化市的60多歲男性，此為彰化今年第2例本土個案。經衛生局調查，該個案居住地與9月18日公布的首例本土第一型登革熱個案相距僅約110公尺，初步研判為社區群聚事件。彰化縣衛生局鎖定周邊8處高風險髒亂點，上周已要求限期清理，今日前往稽查若仍未處理，將依「傳染病防治法」開罰。

「做服務業不要太聰明」彰化桂冠疫情期重金翻新 逆勢升級成優質旅宿

彰化縣政府辦理「彰化縣優質旅宿認證計畫」，表揚今年度通過評鑑的20家優質旅宿業者。獲選優良旅館之一的「彰化桂冠汽車旅館」董事長謝榮聰表示，做服務業不要太聰明，什麼都想降低成本反而做不出品質；該館經營20年來，不僅很早導入ISO 9001國際品質認證，更在15年前即率先申請觀光署星級評鑑，持續堅持品質。

彰化長青幸福卡功能擴充 到農漁會農特產品門市也能購物

彰化縣長青幸福卡今起再升級，長者持卡到縣內47家農漁會農特產品門市，每人每月最高折抵200點，也就是可購買200元商品，田尾鄉農會率先響應，長者 持卡消費200點可買到230元套裝組合產品。

敬老愛心卡要變福利卡？許淑華沒說不 拋「兩卡整合」新方向

南投縣議員王秋淑在議會總質詢要求擴大敬老愛心卡用途，盼從交通擴及掛號費、醫療及生活消費。縣長許淑華表示，現行敬老愛心卡定位是乘車福利，不宜直接改成福利卡，但未來可研議另設多元福利卡，原有乘車福利也不會因此取消。

南投縣第一座社宅招租夯...申請超額2.3倍 12月直播抽籤

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售，8月中旬開放登記，民眾諮詢熱絡，一個月內就吸引近600人申請，預計於11月底陸續寄發審查結果通知，12月16日線上直播公開抽籤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。