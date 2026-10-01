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10萬小時補休要清6至7年！南投消防員「休假難」縣府擬砸6000萬解套

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣消防人力不足，基層消防員累積逾10萬小時未補休，議員要求縣府編列加班費解決長年超勤問題。圖／南投縣消防局提供
南投縣消防人力不足，基層消防員累積逾10萬小時未補休，議員要求縣府編列加班費解決長年超勤問題。圖／南投縣消防局提供

南投消防人力長年不足，基層消防員累積逾10萬小時未補休，若靠勤務調整消化恐需6至7年；日月潭萬人泳渡又調派26人停休支援，議員質疑人力吃緊還要支援收費活動，縣長許淑華允諾研議編列6000萬元加班費處理。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，消防人力及休假問題再度成為焦點。消防局長洪超倫答詢坦言，目前消防人員累積超勤加班未補休時數已突破10萬小時，若僅靠內部勤務調整，預估要6至7年才能完全消化。

民進黨議員吳棋楠質疑，消防人員長期因人力不足無法休假，近期日月潭萬人泳渡又調派26名消防員停休支援收費大型活動，對基層並不合理。他表示，縣府財政狀況已逐步改善，與其讓消防員花6、7年消化補休，不如直接編列加班費，實質解決長年累積的超勤問題。

吳棋楠指出，消防員同樣受到公務體系保障，若長年累積的休假無法落實，權益不應由基層人員承擔。他認為，縣府近年推動多項大型建設，經費動輒數十億元甚至上百億元，若編列6000萬元處理消防員累積補休，應有財政空間。

消防局表示，若改以預算支應超勤加班費，初估每年需編列3000萬元，連續2年共6000萬元，後續將向縣府爭取相關經費。

議員陳宜君則指出，補休問題的根源仍在人力不足，如果消防員開始大量輪休消化過去累積時數，勢必進一步壓縮第一線救災人力，應先解決人力缺口，避免影響勤務調度。

縣長許淑華表示，縣府這幾年採「兩年內補休」機制，原則上近年的超勤時數可以透過輪休逐步消化，但過去長年累積的時數太多，加上目前消防人力不足，確實無法一次休完，因此將研議改以超勤加班費方式處理。

許淑華說，明年度預算已送議會審議，縣府將與主計單位討論，評估明年以1年或2年編列相關經費，逐步處理長年累積的補休問題。

至於人力不足問題，許淑華指出，目前南投消防人力缺口仍近60人，南投消防出勤比例也相當高，縣府已向消防署反映，希望中央未來分配消防人力時優先考量南投，並爭取補足56名消防員，從人力面根本改善消防員長期超勤及補休難以消化的問題。

日月潭萬人泳渡日前調派26名消防員停休支援，消防人力及基層休假權益再度引發議論。圖／南投縣政府提供
日月潭萬人泳渡日前調派26名消防員停休支援，消防人力及基層休假權益再度引發議論。圖／南投縣政府提供

補休 南投 消防員

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