「做服務業不要太聰明」彰化桂冠疫情期重金翻新 逆勢升級成優質旅宿

彰化縣政府辦理「彰化縣優質旅宿認證計畫」，表揚今年度通過評鑑的20家優質旅宿業者。獲選優良旅館之一的「彰化桂冠汽車旅館」董事長謝榮聰表示，做服務業不要太聰明，什麼都想降低成本反而做不出品質；該館經營20年來，不僅很早導入ISO 9001國際品質認證，更在15年前即率先申請觀光署星級評鑑，持續堅持品質。

彰化縣長王惠美表示，優質旅宿認證計畫經書面審查後，再經嚴謹的實地診斷測評，共有20家優質業者脫穎而出；期許獲獎夥伴持續發揮觀光領頭羊精神，共同形塑彰化優質住宿品牌，成為國人造訪彰化首選的在地推薦指南。

彰化桂冠汽車旅館總經理謝榮聰指出，過去星級評鑑是旅宿業品質的保證，但因評鑑標準變嚴，改由秘密客直接到營業現場體驗，許多業者都已不參加評鑑，但他秉持督促自己的心情，直到現在每三年還是申請評鑑。

謝榮聰說，雖然旅館只有23間房間，規模不大，但早餐現點現做，很受客人喜愛；且房內有6至13米的挑高天井，房內種有天然植栽，部分達9米之高，主打「會呼吸的旅館」，吸引許多旅客來體驗。

他也說，過去新冠疫情期間，許多同業選擇做防疫旅館，他則選擇投入上千萬將硬體翻新、床墊全都更新，藉機讓旅館升級，也讓品質維持至今。

此次獲優良旅館有三彰化桂冠汽車旅館、紅樓商務旅館、澄悅商旅、鹿港永樂酒店．臻品之選、歐鄉莊園商旅、亞太鹿港渡假村、鹿港澄悅酒店、彰化華宿文旅。

魅力民宿則有悠嫻民宿、11家･民宿、鹿港以安、頌謙文旅、以安二館、米市85、以樂以樂民宿、花田葉舍、好日子、泊寓、愛芳苑雯鈴工作室白色小屋民宿。

城市暨觀光發展處表示，縣府將透過「彰化縣旅遊資訊網」公布名單、優先推薦為大型活動周邊旅宿與媒體採訪踩線點，並納入宣傳摺頁，全方位行銷獲獎業者。