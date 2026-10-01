彰化長青幸福卡功能擴充 到農漁會農特產品門市也能購物

彰化縣長青幸福卡今起再升級，長者持卡到縣內47家農漁會農特產品門市，每人每月最高折抵200點，也就是可購買200元商品，田尾鄉農會率先響應，長者 持卡消費200點可買到230元套裝組合產品。

縣長王惠美今到田尾鄉農會了解新制上線情形，多名長者持卡消費，購買田尾鄉農會新產品韭菜條餅乾、香菜夾心酥等食品，王惠美詢問「以前怎麼沒見過？」鄉農會總幹事吳政憲說，韭菜條餅乾使用田尾鄉在地韭菜，「僅此一家」沒別家製造販售，香菜也是田尾地區重要農作物，不只北斗有，所以鄉農會開發這些特色商品。

長者結帳順利但關心一個月能買幾次。王惠美表示，每人每月最高折抵200點，也就是每月可到縣內47家農漁會農特產品門市最多買200元商品。吳政憲連忙說，在田尾鄉農會一次購足200元，可多得20元至30元，等於購買組合商品達230元，只扣200元（點），其餘田尾鄉農會吸收。

王惠美表示，長青幸福卡社福點在她上任之初，只用在市區公車，現今陸續增加彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運等市區公車、統聯客運、國光客運等國道客運，及合約診所折抵基本部分負擔費用50元、特約計程車每趟次折抵85元、台鐵車資每趟次最高折抵45元。

縣政府推出30條精選一日遊路線，持長青幸福卡向縣府簽約旅行社報名，每趟次折抵社福點數300點（含車資及旅遊責任保險），今年8月1日起新增國民運動中心門票補助，游泳每次最高補助50點，體適能中心每次補助30點。10月1日起再新增簽約的農、漁會消費折抵；王惠美說，長青幸福卡功能擴充就是希望長者走出家門，健康快樂在地老化。