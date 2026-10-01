敬老愛心卡要變福利卡？許淑華沒說不 拋「兩卡整合」新方向

南投縣議員王秋淑在議會總質詢要求擴大敬老愛心卡用途，盼從交通擴及掛號費、醫療及生活消費。縣長許淑華表示，現行敬老愛心卡定位是乘車福利，不宜直接改成福利卡，但未來可研議另設多元福利卡，原有乘車福利也不會因此取消。

王秋淑表示，南投縣人口已跌破五十萬，長輩在醫療、交通及福利資源方面也存在城鄉差距。她認為，既然縣府每月編列一千元供長輩使用，就不應限制只能搭乘交通工具，應讓長輩依需求運用額度。

她指出，台北、台中等縣市已將相關福利擴大到生活消費、藥局、診所及掛號費，希望南投也能跟上，讓敬老愛心卡可以用於醫療刷卡、掛號費折抵，甚至支付長照據點專車部分負擔，減輕長輩負擔。

許淑華答詢表示，敬老愛心卡最初設計就是「乘車卡」，目的在協助長輩解決交通不便，並非「福利卡」。目前使用範圍已從公車逐步擴及計程車、車隊及幸福巴士，未來會持續思考如何擴充交通功能。

她說，幸福巴士不是要取代客運及計程車，而是補足偏鄉公共運輸不足。十月一日起南投市加入服務後，全縣各鄉鎮市都有幸福巴士，下一階段還會檢討未預約是否也能搭乘等問題。

對於將敬老愛心卡轉為健保費、掛號費或生活消費等福利，許淑華認為涉及公平性。她說，目前並非所有符合資格的長輩都有申請乘車卡，若將其他福利綁定持卡資格，可能變成有卡者享有福利、未申請者反而無法享有。

許淑華表示，過去也有議員建議用乘車卡抵繳健保費，但縣府選擇推動全縣長輩健保福利，讓符合資格者都能享有，而不是透過乘車卡轉換其他福利。

不過，面對王秋淑建議另設「多元福利卡」，許淑華表示可以研議。她強調，若未來推出針對長輩的多元福利卡，原本每人每月一千元的乘車福利仍會保留，未來甚至可思考兩種卡片整合，讓長輩不用攜帶多張卡片。

王秋淑最後表示，希望縣府朝多元福利方向研議，讓長輩享有更便利的福利。許淑華則重申，現階段敬老愛心卡仍維持乘車定位，但未來多元福利卡及卡片整合方向都可再討論。