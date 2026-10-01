快訊

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

敬老愛心卡要變福利卡？許淑華沒說不 拋「兩卡整合」新方向

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華表示，敬老愛心卡目前定位為乘車福利，不宜直接轉為福利卡，但未來可研議多元福利卡。圖／南投縣政府提供。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表示，敬老愛心卡目前定位為乘車福利，不宜直接轉為福利卡，但未來可研議多元福利卡。圖／南投縣政府提供。圖／南投縣政府提供

南投縣議員王秋淑在議會總質詢要求擴大敬老愛心卡用途，盼從交通擴及掛號費、醫療及生活消費。縣長許淑華表示，現行敬老愛心卡定位是乘車福利，不宜直接改成福利卡，但未來可研議另設多元福利卡，原有乘車福利也不會因此取消。

王秋淑表示，南投縣人口已跌破五十萬，長輩在醫療、交通及福利資源方面也存在城鄉差距。她認為，既然縣府每月編列一千元供長輩使用，就不應限制只能搭乘交通工具，應讓長輩依需求運用額度。

她指出，台北、台中等縣市已將相關福利擴大到生活消費、藥局、診所及掛號費，希望南投也能跟上，讓敬老愛心卡可以用於醫療刷卡、掛號費折抵，甚至支付長照據點專車部分負擔，減輕長輩負擔。

許淑華答詢表示，敬老愛心卡最初設計就是「乘車卡」，目的在協助長輩解決交通不便，並非「福利卡」。目前使用範圍已從公車逐步擴及計程車、車隊及幸福巴士，未來會持續思考如何擴充交通功能。

她說，幸福巴士不是要取代客運及計程車，而是補足偏鄉公共運輸不足。十月一日起南投市加入服務後，全縣各鄉鎮市都有幸福巴士，下一階段還會檢討未預約是否也能搭乘等問題。

對於將敬老愛心卡轉為健保費、掛號費或生活消費等福利，許淑華認為涉及公平性。她說，目前並非所有符合資格的長輩都有申請乘車卡，若將其他福利綁定持卡資格，可能變成有卡者享有福利、未申請者反而無法享有。

許淑華表示，過去也有議員建議用乘車卡抵繳健保費，但縣府選擇推動全縣長輩健保福利，讓符合資格者都能享有，而不是透過乘車卡轉換其他福利。

不過，面對王秋淑建議另設「多元福利卡」，許淑華表示可以研議。她強調，若未來推出針對長輩的多元福利卡，原本每人每月一千元的乘車福利仍會保留，未來甚至可思考兩種卡片整合，讓長輩不用攜帶多張卡片。

王秋淑最後表示，希望縣府朝多元福利方向研議，讓長輩享有更便利的福利。許淑華則重申，現階段敬老愛心卡仍維持乘車定位，但未來多元福利卡及卡片整合方向都可再討論。

許淑華 南投縣 長輩 2026九合一選舉 南投縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

敬老愛心卡再升級 竹市民眾黨提掛號費、長照車、藝文門票也能折

台中敬老愛心卡再升級…議員建議推動數位化 市府允研議

張峻承諾提高敬老愛心卡額度 游淑貞提瑞穗發展規劃

投86線連接彰投拚拓寬 串聯八卦山觀光

相關新聞

彰化長青幸福卡功能擴充 到農漁會農特產品門市也能購物

彰化縣長青幸福卡今起再升級，長者持卡到縣內47家農漁會農特產品門市，每人每月最高折抵200點，也就是可購買200元商品，田尾鄉農會率先響應，長者 持卡消費200點可買到230元套裝組合產品。

敬老愛心卡要變福利卡？許淑華沒說不 拋「兩卡整合」新方向

南投縣議員王秋淑在議會總質詢要求擴大敬老愛心卡用途，盼從交通擴及掛號費、醫療及生活消費。縣長許淑華表示，現行敬老愛心卡定位是乘車福利，不宜直接改成福利卡，但未來可研議另設多元福利卡，原有乘車福利也不會因此取消。

南投縣第一座社宅招租夯...申請超額2.3倍 12月直播抽籤

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售，8月中旬開放登記，民眾諮詢熱絡，一個月內就吸引近600人申請，預計於11月底陸續寄發審查結果通知，12月16日線上直播公開抽籤。

重陽敬老金10月起發！南投逾11萬長者每人1000元　百歲人瑞再領1萬元

南投縣今年重陽敬老禮金預估發放逾1億1556萬元，約11萬6000名長者受惠。縣府表示，凡年滿55歲至64歲原住民、65歲至99歲長者，以及百歲以上人瑞，符合資格者均可領取，發放作業自10月2日起至11月2日止陸續展開。

大安港媽祖雕像點燈 台中海洋觀光季10月2日至4日每天點亮雕像

「2026台中海洋觀光季」10月3、4日將在大安港媽祖文化園區熱鬧登場，結合台灣本島最高媽祖雕像落成，除了十鼓擊樂、明華園大戲、「嗨安祭」搖滾音樂祭等精彩活動，市府再加碼兩大限定亮點！活動兩天開放遊客登上園區頂樓，感受媽祖雕像的壯麗氣勢、眺望大安遼闊海岸線；10月2日至4日晚上更將點亮媽祖雕像。

沙鹿靜宜商圈北勢東路新建排水溝「有店家被跳過」？中市府回應

台中市府去年推動人本交通與友善步行環境，沙鹿區靜宜商圈北勢東路也完成人本改善工程，陸續改善店家前路障清除及排水溝，有店家發現，改善工程完成後，仍有一段約20多公尺的舊有排水溝沒有同步重建，有店家前被跳過。沙鹿區公所今天表示，尚未改善的老舊排水溝，後續將持續檢視現場排水情形及改善需求，並安排相關工程辦理，以提升整體排水效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。