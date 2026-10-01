南投縣第一座社宅招租夯...申請超額2.3倍 12月直播抽籤

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售，8月中旬開放登記，民眾諮詢熱絡，一個月內就吸引近600人申請，預計於11月底陸續寄發審查結果通知，12月16日線上直播公開抽籤。

中央推動興辦社會住宅，針對南投縣租屋需求，擇定在埔里鎮公誠路與德二街交叉口，興建地上10層、地下2層大樓，提供套房、2房及3房房型，共260戶，2023年動土，今年完工，並於8月14日正式對外招租，成為南投縣的首座社宅。

埔里「公誠安居」社宅開放受理申請登記為期1個月，期間民眾諮詢熱絡，設在當地公所1樓的招租服務據點，截至9月底的服務人次破千；經國家住宅及都市更新中心統計，至上月14日受理登記截止，申請件數共592件，超額約2.3倍。

埔里鎮公所表示，「公誠安居」社宅的申請登記雖已截止，但仍有部分申請人必須補足相關文件資料，因此住都中心設在該公所1樓的服務據點，將持續配合民眾的補件時間，預計10月下旬完成任務後撤離。若有任何疑問，無法前往服務據點，也可透過住都中心安居好室入口網文字客服，或致電02-89791799洽詢。

至於資格審查結果，國家住都中心將於11月底陸續寄發合格或不合格函給申請人，後續將於12月16日線上直播公開抽籤，再依中籤資格依序通知錄取民眾辦理看屋、選屋、簽約及點交等程序，最快於明（2027）年3月1日起就能入住。

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」位在埔里鎮公誠路與德二街交叉口，今年完工，共260戶，於8月中旬對外招租1個月，經統計，申請件數592件。圖／國家住都中心提供

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」位在埔里鎮公誠路與德二街交叉口，今年完工，共260戶，於8月中旬對外招租1個月，經統計，申請件數592件。圖／國家住都中心提供