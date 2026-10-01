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重陽敬老金10月起發！南投逾11萬長者每人1000元　百歲人瑞再領1萬元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣今年重陽敬老禮金預估發放逾1億1556萬元，約11萬6000名長者受惠。圖／南投縣政府提供
南投縣今年重陽敬老禮金預估發放逾1億1556萬元，約11萬6000名長者受惠。圖／南投縣政府提供

南投縣今年重陽敬老禮金預估發放逾1億1556萬元，約11萬6000名長者受惠。縣府表示，凡年滿55歲至64歲原住民、65歲至99歲長者，以及百歲以上人瑞，符合資格者均可領取，發放作業自10月2日起至11月2日止陸續展開。

縣府統計，今年預估55歲至64歲原住民約3611人，每人發放500元；65歲至99歲長者約11萬2249人，每人1000元；百歲以上人瑞則有164人，每人發放1萬元，合計估發約1億1556萬元。

其中，南投縣針對55歲至64歲原住民提供重陽敬老禮金，是此次發放對象中較具特色的政策。至於百歲以上人瑞，除可領取1萬元敬老禮金，縣府社會及勞動局也將親自前往慰訪，表達敬老之意。

今年重陽節為10月18日，縣府已委請13鄉鎮市公所協助辦理發放。禮金可採現金或匯款方式領取，現金領取者依公所通知至指定地點領取，或由村里幹事、村里長到府致送；採匯款方式者，則由公所直接匯入長者帳戶。

各鄉鎮市發放時間略有不同，整體作業期間為10月2日至11月2日，其中埔里鎮匯款作業已提前於9月14日至17日辦理。民眾如對發放時間或資格有疑問，可洽戶籍所在地鄉鎮市公所社會課或民政課詢問。

縣府也提醒，明年度若欲改採匯款方式領取重陽敬老禮金，申請期間為115年11月3日至116年7月31日，可填寫金融帳戶匯款申請書，向戶籍所在地鄉鎮市公所申請，也可透過縣府網路e櫃檯「社會及勞動局－重陽節敬老禮金匯款線上申辦服務」辦理。

重陽敬老金 南投 長者

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