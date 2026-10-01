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大安港媽祖雕像點燈 台中海洋觀光季10月2日至4日每天點亮雕像

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安港媽祖文化園區的媽祖石雕是台灣本島最高媽祖雕像，為迎接海洋觀光季及雕像落成，10月2日至4日每日下午5時30分至晚上10時點亮雕像。圖／台中市觀旅局提供
台中大安港媽祖文化園區的媽祖石雕是台灣本島最高媽祖雕像，為迎接海洋觀光季及雕像落成，10月2日至4日每日下午5時30分至晚上10時點亮雕像。圖／台中市觀旅局提供

「2026台中海洋觀光季」10月3、4日將在大安港媽祖文化園區熱鬧登場，結合台灣本島最高媽祖雕像落成，除了十鼓擊樂、明華園大戲、「嗨安祭」搖滾音樂祭等精彩活動，市府再加碼兩大限定亮點！活動兩天開放遊客登上園區頂樓，感受媽祖雕像的壯麗氣勢、眺望大安遼闊海岸線；10月2日至4日晚上更將點亮媽祖雕像。

台中市觀光旅遊局表示，大安港媽祖文化園區的媽祖石雕是台灣本島最高媽祖雕像，已成為台中海線全新地標，更將藝術與海洋文化融為一體。為迎接海洋觀光季及雕像落成，10月2日至4日特別於每日下午5時30分至晚上10時點亮雕像。

今年開幕還藏有「限定彩蛋」！台中市風景區管理所表示，10月3日、4日活動期間，開放遊客登上頂樓觀景台，從平時難得體驗的視角欣賞媽祖雕像，觀賞一望無際的海線景色。開放時間自上午11時至中午12時、下午1時至下午5時，每30分鐘一場次，號碼牌於每場次前20分鐘開始發放，一場次限量40張號碼牌，可至遊客中心服務台排隊領取，並依指定場次時間至集合地點報到，由專業導覽老師帶領登上觀景台。前往頂樓需步行爬樓梯，無障礙動線目前僅可通行至3樓，須衡量自身體力及身體狀況；12歲(含)以下兒童需由家長或成年監護人全程陪同照顧。

文化重頭戲將接力登場！10月3日晚上7時至9時30分，明華園戲劇總團將帶來經典大戲「蓬萊大仙」，更安排「扮仙」祈福儀式，為活動現場祈福、獻上吉祥瑞氣與圓滿祝禱。

觀旅局表示，為節能減碳及維護大安海岸夜間生態環境，原則上園區會讓夜晚回歸自然，未來媽祖雕像會在重要節慶限定亮燈，讓媽祖在特別的夜晚陪伴大家，也讓每一次點燈都成為值得期待的節慶風景。

台中大安港媽祖文化園區的媽祖石雕是台灣本島最高媽祖雕像，為迎接海洋觀光季及雕像落成，10月2日至4日每日下午5時30分至晚上10時點亮雕像。圖／台中市觀旅局提供
台中大安港媽祖文化園區的媽祖石雕是台灣本島最高媽祖雕像，為迎接海洋觀光季及雕像落成，10月2日至4日每日下午5時30分至晚上10時點亮雕像。圖／台中市觀旅局提供

台中大安港媽祖文化園區的媽祖石雕是台灣本島最高媽祖雕像，為迎接海洋觀光季及雕像落成，10月2日至4日每日下午5時30分至晚上10時點亮雕像，中市觀旅局提供交通資訊。圖／台中市觀旅局提供
台中大安港媽祖文化園區的媽祖石雕是台灣本島最高媽祖雕像，為迎接海洋觀光季及雕像落成，10月2日至4日每日下午5時30分至晚上10時點亮雕像，中市觀旅局提供交通資訊。圖／台中市觀旅局提供

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