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沙鹿靜宜商圈北勢東路新建排水溝「有店家被跳過」？中市府回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜商圈沙鹿區北勢東路、北英路口一帶的店家發現，台中市府去年推動人本交通與友善步行環境，沙鹿區靜宜商圈北勢東路也完成人本改善工程，陸續改善店家前路障清除及排水溝，但仍有一段約20多公尺的舊有排水溝沒有同步重建。記者游振昇／攝影
靜宜商圈沙鹿區北勢東路、北英路口一帶的店家發現，台中市府去年推動人本交通與友善步行環境，沙鹿區靜宜商圈北勢東路也完成人本改善工程，陸續改善店家前路障清除及排水溝，但仍有一段約20多公尺的舊有排水溝沒有同步重建。記者游振昇／攝影

台中市府去年推動人本交通與友善步行環境，沙鹿區靜宜商圈北勢東路也完成人本改善工程，陸續改善店家前路障清除及排水溝，有店家發現，改善工程完成後，仍有一段約20多公尺的舊有排水溝沒有同步重建，有店家前被跳過。沙鹿區公所今天表示，尚未改善的老舊排水溝，後續將持續檢視現場排水情形及改善需求，並安排相關工程辦理，以提升整體排水效能。

店家表示，原本期待人本工程能一併解決多年來的排水問題，不料竟獨留下中間這一段，形成排水系統的「瓶頸」。其中今年6月米克拉颱風帶來大量雨勢，該段排水系統就出現問題，冒出明顯惡臭，市府當時緊急調派機具清理，從溝內清出大量長期累積的廚餘及污物，惡臭問題才暫時獲得緩解。

台中市府今天說明，針對北勢東路商圈因餐飲油污導致側溝阻塞問題，沙鹿區公所表示已完成部分路段的溝頂板打除、油塊清除與清溝車清淤作業，以改善側溝阻塞及排水問題。至於北英路口一帶尚未改善的老舊排水溝，後續將持續檢視現場排水情形及改善需求，並安排相關工程辦理，以提升整體排水效能。

附近店家表示，清理只是治標，店家本身要帶頭嚴禁廚餘入溝，排水溝本身存在長期未改善的結構性問題才是問題，例如該20多公尺的舊水溝長年累積油漬、廚餘及污泥，油垢附著在溝壁後，使原本的排水斷面逐漸縮小。若遇到大量雨水或雜物堆積，容易形成堵塞。

店家曾向市府反應，希望能將這段老舊水溝一併納入改善，獲得回覆「沒有經費」。店家質疑，既然整段工程是以區段方式規劃及編列預算，為何完成兩側改善後，卻獨留中間20多公尺沒有處理。

排水溝 台中市 步行

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