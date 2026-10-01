流感疫情來勢洶洶！台中校園疫苗開打 專家示警3特點：提早1個月報到

公費流感及新冠疫苗今天開打，台中市衛生局今在西區忠孝國小宣告，台中校園流感疫苗開打。衛福部傳染病醫療網中區指揮官黃高彬說，今年流感疫情有三項特點，包括感染人數特別多、可預測重症與死亡率增加，以及疫情提早一個月發生，呼籲盡速接種疫苗。

黃高彬說明，今年流感疫情有三特點，第一特點，感染的人數特別多，主因是疫情後，大眾旅遊活動增加，第二，天氣暖化，很多人長時間在冷氣房密閉空間內，今年流感患者人數增加，可預測重症患者、死亡率也相對增加，尤其是長者或共病者。接種疫苗可增加保護力，避免重症、減少死亡。

黃高彬指出，第三特點，今年的流感疫情提早一個月發生，包含日本跟韓國都是一樣。在這種情況之下，盡速接種疫苗可得到保護，這個才是最重要的。