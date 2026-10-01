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「我回來了」10/3、4日「優人神鼓」台中葫蘆墩文化中心演出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市葫蘆墩文化中心10月推出重磅藝文盛宴！國際級表演藝術團隊「優人神鼓」攜手金曲歌手桑布伊，將於10月3、4日在該中心演出全新跨界作品「我回來了」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
台中市葫蘆墩文化中心10月推出重磅藝文盛宴！國際級表演藝術團隊「優人神鼓」攜手金曲歌手桑布伊，將於10月3、4日在該中心演出全新跨界作品「我回來了」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩文化中心10月推出重磅藝文盛宴！國際級表演藝術團隊「優人神鼓」攜手金曲歌手桑布伊，將於10月3、4日在該中心演出全新跨界作品「我回來了」。優人長年累積的擊鼓、身體、呼吸與群體調度轉化為戲劇敘事，古調吟唱與自製樂器及自然聲響交會，透過一場沒有台詞的「儀式劇場」，帶領觀眾重新思考人與土地、生命及自身的連結。

台中市文化局表示，成立於1988年的優人神鼓，長年跨越音樂、戲劇與舞蹈的界線，以鼓樂為核心，融合當代劇場語彙與東方傳統藝術精神，持續探索人與自然、文化與環境之間的關係。「我回來了」磅礡鼓聲結合桑布伊強烈節奏與空靈吟唱，兩種截然不同卻彼此呼應的聲音語彙，打造一場充滿大地能量的跨界演出。

桑布伊提到，年輕世代與土地、自然環境的距離漸遠，此感受成為創作的重要契機，也逐漸凝聚出「跟自己的靈魂說，我回來了」的核心概念。優人神鼓創辦人劉若瑀表示，2026劇場版作品由優人新世代接棒創作，作品依循「沌、擇、化、祭、甦」5個階段展開，讓故事、音樂與身體共同構成全新劇場面貌。桑布伊的吟唱則如土地與祖靈的聲音，穿越不同時空，讓「我回來了」成為每個人對生命與自身的提問。

「我回來了」台東池上首場迅速售罄，演後引發熱烈迴響；此次台中巡演，文化局邀請市民把握10月3、4日演出機會，到葫蘆墩文化中心欣賞，購票可洽OPENTIX售票系統https://reurl.cc/YmQOGO

台中市葫蘆墩文化中心10月推出重磅藝文盛宴！國際級表演藝術團隊「優人神鼓」攜手金曲歌手桑布伊，將於10月3、4日在該中心演出全新跨界作品「我回來了」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
台中市葫蘆墩文化中心10月推出重磅藝文盛宴！國際級表演藝術團隊「優人神鼓」攜手金曲歌手桑布伊，將於10月3、4日在該中心演出全新跨界作品「我回來了」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

優人神鼓 台中 文化局

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