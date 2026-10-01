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秋冬公費疫苗10月起分階段開打！豐原醫院提醒符合資格民眾依時程接種

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院響應秋冬公費疫苗接種政策，由院內主管帶頭接種流感及新冠疫苗。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院響應秋冬公費疫苗接種政策，由院內主管帶頭接種流感及新冠疫苗。圖／豐原醫院提供

秋冬是呼吸道傳染病好發季節，衛福部豐原醫院配合公費疫苗政策，今天起分階段提供流感及新冠疫苗接種服務，第一階段優先提供高風險族群接種，第二階段自11月2日起開放50至64歲無高風險成人接種，豐原醫院提醒，符合資格民眾可依開打時程及自身健康狀況接受接種，提前為秋冬呼吸道疾病流行期建立保護力。豐原醫院過去亦配合政策提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務。

今年第一階段公費接種對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養及長期照顧機構受照顧者與工作人員、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園與托育人員、6個月內嬰兒的雙親或實際扶養者等；滿6個月以上具潛在疾病者，包括高風險慢性病、BMI達30以上、罕見疾病及重大傷病患者，也列入公費接種對象。流感疫苗另包含國小至高中職及五專一至三年級學生，以及禽畜、動物防疫相關人員；新冠疫苗部分，滿6個月至未滿6歲幼兒則依當年度公費接種規定辦理。

衛福部豐原醫院家醫科主任張敬仁表示，秋冬氣溫變化大，流感、新冠等呼吸道病毒進入活躍期，高齡者、慢性病患者、孕婦及幼兒感染後發生肺炎、住院或重症的風險相對較高；肺炎鏈球菌感染對高齡及高風險族群也可能造成肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重併發症。符合公費資格的民眾，可趁秋冬疫苗接種期間一併檢視自己的流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種紀錄，由醫師依年齡、健康狀況及過去接種史評估適合的接種方式，降低感染後重症及併發症風險。

今年成人公費肺炎鏈球菌疫苗自8月10日起全面改以PCV20或PCV21接種，取代過去PCV13搭配PPV23的接種方式，公費對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，從未接種過肺炎鏈球菌疫苗者，可直接接種1劑PCV20或PCV21；過去僅接種PPV23、PCV13或PCV15者，則依既往接種種類及間隔時間，由醫師評估後銜接接種；若已完成符合規定的接種組合，則不需再重複接種。

張敬仁說明，PCV20與PCV21皆為目前公費提供的肺炎鏈球菌結合型疫苗，民眾可依院所供應情形擇一接種；流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗也可依個人健康狀況，由醫師評估同時於不同部位接種，或分次安排，對高齡者及慢性病患者而言，與其分別考慮單一疾病，更重要的是在秋冬來臨前確認各項疫苗保護是否完整。

豐原醫院表示，疫苗開打期間，院內各科門診就診的民眾，可於診間一併完成疫苗接種資格及健康狀況評估，經醫師評估適合接種後，再前往疫苗注射處施打；一般民眾或當日未於院內就診者，可至玉山大廳快打站，由醫療人員協助進行資格確認，及接種評估後安排施打，讓民眾依不同就醫情形完成疫苗接種。

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