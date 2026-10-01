影／學童過馬路汽機車都不讓！台中東勢區小學生驚險衝斑馬線畫面曝光

台中市東勢區新盛國小前方日前有學童放學要走斑馬線過馬路，熱心騎士停車招手示意要其他駕駛小心孩童，並幫忙擋車，許多汽機車輛駕駛仍視若無睹，還有轎車駕駛刻意加速通過並跨越雙黃線，熱心騎士氣得當場罵不禮讓學童過馬路的駕駛，也將他的行車記錄器畫面PO網，畫面引起熱議，多位網友也氣罵「這是重大違規」。

東勢警分局今天說明，社群平台反映台中市東勢區新盛國小前，有學童下課期間行經行人穿越道，疑似發生車輛未禮讓行人情形，東勢分局表示高度重視。經查，本案目前尚未接獲民眾報案，警方已掌握相關網路影片及貼文內容，並責成轄區東勢派出所加強關注該路段，規劃巡邏及交通稽查勤務，針對車輛行經行人穿越道未依規定禮讓行人等違規行為加強查察，以維護學童及行人通行安全。

東勢分局呼籲，學校周邊於學生上下課時段人車往來頻繁，駕駛人行經行人穿越道時，務必減速慢行，遇有行人穿越道路應依規定停讓，切勿搶快，以共同維護學童及其他用路人的安全。如民眾發現交通違規情事，可提供具體時間、地點及相關影像資料供警方查處，警方也將持續透過巡邏、交通稽查等勤務，強化學校周邊交通安全維護工作。

騎士今天在東勢地方社團臉書PO出行車記錄器畫面，畫面中有3位國小學童要從斑馬線過馬路，他們已站在斑馬線上，陸續有3輛機車和1輛轎車經過路口，無車禮讓學童先過馬路，最後1位學童心急卻不敢過馬路，熱心騎士停車怒罵「不讓小朋友過是什麼意思！」，再護童過馬路。

騎士說，9月22日，他在東勢區新盛國小前方直到有學童下課要穿越行人穿越道通過馬路，他停車招手示意要駕駛當心學童，並幫忙擋車，這些汽機車輛駕駛人竟都視若無睹，還有車輛刻意加速通過並跨越雙黃線；騎士說，他的行車紀錄器都是自保用，不曾檢舉別人，但是這次卻遇到這種敗類，只好全部檢舉以捍衛學童生命安全。他希望相關單位重視學童上放學通行安全問題，此路口應設置號誌燈，在上下學時段開啟，保障學童安全。