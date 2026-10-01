遠見縣市競爭力調查 台中位列第三

台中城市發展再傳捷報！遠見雜誌公布二○二六年「縣市總體暨永續競爭力調查」，台中市總體競爭力名列全台第三，其中社會永續大幅躍升至全台第二，進步幅度更居全台之冠。

治安、教育與文化分別較去年進步四名、三名，均為六都進步最多，經濟與就業也進步一名，顯示台中在城市治理、生活品質及人才發展等面向持續累積成果。

「遠見」每年從環境、社會、治理、經濟與就業、教育文化、治安、醫療衛生、生活品質、地方財政及社會福利等十二大面向，透過多項指標評比全台十九縣市。

今年台中「經濟與就業」及「生活品質與現代化」均居六都第二，其中反映人口與人才流動的「人口社會增加率」也名列全台第三。

在治安方面，台中較去年進步四名，六都進步最多，其中刑案破獲率、詐欺破獲率分別進步十名、十一名。

教育文化則進步三名，市府因應人口成長投入近一百億元，新設十所學校，並推動雙語教育，目前已有逾七成中小學實施。

經濟發展方面，台中國際會展中心二期工程已啟動，未來與一期串聯後，總展攤數將達四千四百六十個，打造全台最大國際級會展園區，為產業發展注入強勁動能。

市府表示，感謝評比帶來的多元檢視角度。城市發展是長期累積的過程，將持續從市民需求出發，完善建設與公共服務，並透過中台灣區域治理平台深化跨域合作，同時提升公共工程品質，兼顧產業發展、生活品質與城市永續。