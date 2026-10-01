中火1、2號燃煤機組 功成身退

陪伴台灣經濟成長逾卅年的台電台中發電廠一、二號燃煤機組正式走入歷史。台電表示，一、二號機前天解聯停機，台中電廠隨即拆除勵磁機磁場開關，確保機組無法再啟動，今天正式除役並將全面啟動拆除作業。

行政院九月十七日核發中火拆除兩部老舊燃煤機組許可。台電表示，台電兌現二○二四年承諾，待新燃氣一號機商轉後，預計今天正式啟動燃煤一、二號機拆除工程。後續配合新燃氣二期計畫，第一部機預定自二○三一年起更新上線，再逐步拆除燃煤三、四號機，並將燃煤五至十號機轉為緊備機組，目標在二○三四年底達成中火無煤供電。

台電指出，中火一、二號燃煤機組分別於一九九○年、一九九一年陸續點火併聯發電，三十多年來成為台灣經濟發展的重要電力支柱，也有無數工程師、技術員在此奉獻青春。隨著能源轉型與環境永續推進，兩部機組完成階段性任務，未來將由效率更高、排放較低的新燃氣機組接棒，兼顧供電穩定與減碳目標。

台中市長盧秀燕此前承諾，收到行政院拆煤許可紙本公文後即核發相關許可；市府九月十九日上午十時許收到公文，即使是假日，環保局仍隨即核發中火新燃氣機組固定汙染源操作許可證。

環保局表示，盧秀燕上任以來即堅持新建燃氣機組必須同步拆除高汙染燃煤機組，避免「燃氣加燃煤」持續擴張。經市府持續爭取及督促，行政院最終核准中火拆除許可，台中能源轉型再向前推進。