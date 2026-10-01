投86線連接彰投拚拓寬 串聯八卦山觀光

八卦山風景區橫跨南投、彰化兩縣，隨觀光發展升溫，兩地交通串聯卻仍有缺口。南投縣議員林憶如建議拓寬連接南投市與彰化社頭的投八十六線，改善目前部分路段狹窄、車輛須大幅繞行的問題。縣長許淑華表示，已發文彰化縣政府盼共同推動，並將請兩地立委協助爭取中央經費；彰化縣府回應，將視周邊道路使用及交通量等面向檢討。

林憶如在縣議會質詢指出，八卦山風景區橫跨彰化、南投，名勝景點及生態資源豐富，名間「松嶺之星」高空景觀塔也預計明年初啟用，觀光人潮可望持續增加。不過，一三九線以西、從南投市登施路通往彰化社頭的交通仍不便利。

林憶如表示，連接南投八卦山與彰化社頭的投八十六線，南投端前段登施路已拓寬為十公尺，可供遊覽車通行，但進入彰化境內，部分路段僅約二公尺寬，車輛無法順暢通行，往返社頭須繞經南投市永興里接田中，或由鳳山里接員林再前往社頭，地方盼能改善。

林憶如建議，將投八十六線延伸拓寬至十公尺，不僅可串聯彰化、南投觀光景點，也能完善八卦山脈交通動線，未來南投民眾前往位於彰化田中的高鐵彰化站，也可縮短行車時間。

許淑華答詢表示，八卦山脈近年觀光發展持續升溫，沿線有景點、景觀餐廳及特色產業，若能改善交通，對兩縣觀光發展都有助益。不過，投八十六線跨越彰化、南投兩縣，必須由雙方共同推動，且涉及龐大經費。

許淑華指出，縣府已正式發文彰化縣政府，希望彰化端支持拓寬計畫；若未來能將彰化端路段改善至十公尺，讓接駁車、遊覽車順利通行，兩縣也可進一步合作推動觀光行銷。至於經費，將請兩縣立委協助向中央爭取補助。

彰化縣府工務處表示，南投二○線（舊稱投八十六）延伸的產業道路，終點位於八德路一帶，現況約三點五公尺寬，且未銜接彰化縣府所轄縣鄉道，整體路線目前尚未形成具公路系統功能的跨縣市聯絡道路。後續將視周邊道路使用情形、交通量等面向進一步檢討。