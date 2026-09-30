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直擊國道客運9路線進駐 台中水湳轉運中心首日狀況曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠，與市區公車共用一樓月台，一樓旅客候車區冷清。記者趙容萱／攝影
台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠，與市區公車共用一樓月台，一樓旅客候車區冷清。記者趙容萱／攝影

台中水湳轉運中心今起國光客運、統聯客運，以及台中客運等國道客運進駐，共9條行經中清路路線停靠，記者現場直擊，目前國道客運與市區公車共用一樓月台，乘客反映轉乘很方便，由於今天非假日，部分路線非起站、現場沒售票等限制，乘客不多。

劉姓通勤族說，他今天特別從水湳轉運站上車，發現搭市區公車轉乘過來真的很方便，不過，由於現場沒有售票，他是上網購票，若是假日，可能還要考量非起站，可能沒有位置，他今天中午到場搭國道客運，觀察每班次上車乘客約二、三人。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心今年8月5日完工啟用，並於8月6日進駐市區公車25、54、82、82延、108、156、354、555、675等路線，連繫綠美圖、台中國際會展中心、台中國際機場及高鐵台中站等重要節點。

交通局指出，今起國光客運、統聯客運及台中客運等業者所屬1620、1805、1826、1851、186（僅下客）、1861、1863、1866，以及9010（僅下客）等共9條行經中清路的國道客運進駐，民眾可搭市區公車至水湳轉運中心，直接轉乘國道客運往返外縣市。

葉昭甫表示，交通局持續與營運廠商及各國道客運業者協調進駐路線、售票服務及場站設備等軟硬體服務設施，依實際營運需求持續優化旅客乘車環境，並觀察各路線實際運量及民眾使用情形，滾動檢討場站動線及相關服務。

交通局說明，水湳轉運中心鄰近國道1號及台74線，提供汽車614席、機車1253席及自行車604席，並於候車空間設置動態資訊顯示器；台中市公車已全面導入悠遊卡、一卡通、愛金卡行動支付乘車碼搭乘及綁定市民限定，相關資訊可上Taichung go網站( https://www.taichung-go.tw/ch/about-citizen/index )查詢。

台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠。圖／台中市交通局提供
台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠。圖／台中市交通局提供

台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠，與市區公車共用一樓月台。記者趙容萱／攝影
台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠，與市區公車共用一樓月台。記者趙容萱／攝影

台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠，與市區公車共用一樓月台。記者趙容萱／攝影
台中水湳轉運中心今起國光客運等9條行經中清路國道客運路線停靠，與市區公車共用一樓月台。記者趙容萱／攝影

台中 水湳轉運中心

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