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高明鐵企業出錢贈科技輔具 植物人搬抱免靠人力

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈36萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，今天舉行捐贈暨啟用儀式，藉由科技輔具投入照護，減輕照顧人員搬抱負擔。圖／創世基金會提供
彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈36萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，今天舉行捐贈暨啟用儀式，藉由科技輔具投入照護，減輕照顧人員搬抱負擔。圖／創世基金會提供

為提升植物人照護安全，彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈36萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，今天舉行捐贈暨啟用儀式，藉由科技輔具投入照護，減輕照顧人員搬抱負擔。

捐贈儀式由高明鐵企業彭國真特助代表捐贈，雲林縣政府社會處科長賴永明見證，並與創世基金會斗六院督導林月卿共同剪綵，現場也安排植物人家屬實際體驗設備，透了解懸吊式電動設備如何協助長期臥床者安全移動。

林月卿指出，創世基金會斗六院有42床，院內照顧42名植物人，另到宅服務150名，植物人長期臥床，翻身、移位及日常照護均需仰賴人力協助，傳統用搬抱，雖被照顧者無法表達不適，但從肌肉緊繃仍可以感受到他們的緊張感，也容易造成照顧人員腰背受傷。

林月卿指出，懸吊式電動移位設備啟用後，可讓移位過程更加平穩、安全，降低照顧人員身體負荷，進而將更多時間與心力投入院民個別化照護。

彭國真表示，高明鐵長期秉持「以人為本、安全優先」理念，盼透過科技改善偏鄉照護環境，讓植物人及重度臥床者獲得更安全、有尊嚴的照護，也減輕第一線照顧人員的身體負荷，也期盼藉此拋磚引玉，讓更多企業看見偏鄉照護需求，共同投入公益。

彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈36萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，今天舉行捐贈暨啟用儀式，藉由科技輔具投入照護，減輕照顧人員搬抱負擔。圖／創世基金會提供
彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈36萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，今天舉行捐贈暨啟用儀式，藉由科技輔具投入照護，減輕照顧人員搬抱負擔。圖／創世基金會提供

彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈36萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，今天舉行捐贈暨啟用儀式，藉由科技輔具投入照護，減輕照顧人員搬抱負擔。圖／創世基金會提供
彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈36萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，今天舉行捐贈暨啟用儀式，藉由科技輔具投入照護，減輕照顧人員搬抱負擔。圖／創世基金會提供

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