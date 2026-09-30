八卦山觀光夯卻卡交通 南投盼86線拓寬直通彰化

八卦山風景區橫跨彰化、南投縣，當地觀光越發繁榮，但139線以西、南投市往彰化社頭交通不便，有議員建議將連接兩地的投86線拓寬改善，縣長許淑華表示，已函文彰化縣府盼共同推動，也將請兩縣立委協助，爭取中央補助經費促成。

南投縣議員林憶如今質詢指出，八卦山風景區橫跨彰化、南投兩縣，有不少名勝景點，且生態資源豐富，名間松嶺之星高空景觀塔更將在明年初啟用，觀光越來越繁榮，但139線以西自南投市登施路，通往彰化縣社頭鄉的交通卻相當不便。

連接南投市八卦山及彰化社頭的投86線，南投端前段登施路已拓寬為10米道路，可供遊覽車行駛，但彰化縣境內則為2米道路，車輛行駛需繞往南投市永興里接田中鎮，或從南投市鳳山里接員林市，再繞到社頭，地方盼縮短交通距離。

林憶如表示，縣府若能將投86線延伸拓寬為10米道路，有利於利彰化、南投兩縣景點串連與交通改善，不僅能完善八卦山脈的觀光動線，讓彰化、南投兩縣民眾往返旅遊更為便利，未來南投縣民前往位在彰化田中的高鐵彰化站也將更省時。

南投縣長許淑華答詢雖表態支持，但她說，八卦山脈長期以來是許多遊客喜愛的景點，山上還有鳳梨酥及許多景觀餐廳，地方上希望能持續這些觀光榮景與熱度，但既有的投86線相連彰化、南投兩縣，必須與彰化縣政府合作，且有經費問題。

她表示，投86線拓寬牽涉到兩縣配合同步推動，縣府已發文彰化縣府盼其支持，而彰化端路段若拓寬至10公尺能容納接駁車和遊覽車，彰投兩縣將可做共同聯合行銷，經費上將請兩縣立委協助向中央爭取經費促成，便利兩縣交通活絡觀光。

八卦山脈是熱門風景區，但串連南投市、彰化社頭兩地的投86線，大部分道路僅2米寬，車輛通行不便，地方盼拓寬改善兩地交通，活絡觀光。圖／民眾提供

八卦山脈是熱門風景區，但南投市往彰化社頭交通不便，地方盼政府拓寬投86線，完善兩地交通，縣長許淑華表態支持。記者賴香珊／攝影