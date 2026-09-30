員林火車站騎樓機車屢遭檢舉違停 縣議員推3路段先開放騎樓停車

彰化縣員林市火車站及員林基督教醫院周邊，因騎樓停放機車屢遭民眾檢舉，地方民代與公所近期接獲不少陳情，希望開放部分路段騎樓供機慢車臨停。彰化縣議會今天進行縣政質詢，議員張錦昆要求依照地方與住戶討論結果，先開放3處已有住戶同意書的路段，縣府交通處表示，待取得多數住戶共識後，就能進行公告。

針對員林火車站及員林基督教醫院周邊商業區騎樓開放機慢車停放的可行性，員林市公所昨天召開研議會議，邀集地方民眾討論。張錦昆表示，過去部分路段騎樓原本有畫設白線，機車可以停放在騎樓內，並保留1.5公尺供行人通行，但後來因檢舉案件增加，導致機車無法停放，引發地方民眾反映。

張錦昆指出，昨天會議討論後，決議先針對南昌路、台鳳路、新義街3處已有住戶聯署同意書的路段開放，希望在兼顧行人通行與住戶權益下，解決員林市區機車停車需求；不過，開放是提供民眾「暫停」，並非長時間占用騎樓。

彰化縣交通處長林孟弘表示，考量騎樓涉及私人產權及住戶使用權益，目前採「申請制」，由地方里長先與住戶、社區溝通，取得半數以上同意書後，再由鄉鎮市公所提報縣府審查、公告。住戶也必須了解，騎樓一旦開放停車，是提供不特定對象使用；只要提出的路段能取得多數住戶共識，就會依程序開放。

彰化縣府近年推動騎樓開放機慢車停放措施，員林市此次若順利開放，將成為繼彰化市後，縣內推動騎樓停車的鄉鎮市。彰化市近3年已陸續開放16個路段，今年7月也再增加4個常遭檢舉路段。不過，騎樓開放仍面臨住家及商家反彈，主要是擔心門前遭停車，影響出入及使用權益。