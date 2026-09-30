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台中敬老愛心卡再升級…議員建議推動數位化 市府允研議

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市敬老愛心卡明起搭計程車單趟補助上限提升到100元，議員建議推動數位化，市府表示涉及系統平台、金流設備等等，要花較多時間協調，會研議如何落實。圖／台中市政府提供
台中市敬老愛心卡明起搭計程車單趟補助上限提升到100元，議員建議推動數位化，市府表示涉及系統平台、金流設備等等，要花較多時間協調，會研議如何落實。圖／台中市政府提供

台中市敬老愛心卡搭乘計程車明起單趟補助提升到100元，議員指出，敬老愛心卡有付款延遲的問題，很多車行聽到要用敬老卡，就表示無法派車，建議推動數位化。市府回應，數位化涉及系統和金流，須花較多時間心力協調，會持續研議如何落實。

台中市敬老愛心卡每月1000點，可用於搭乘交通工具、到國民運動中心運動、衛生所掛號等等；計程車補助是最常使用的項目之一，今年5月累計42.8萬人次使用，原本單趟補助最高85元，市長盧秀燕宣布10月1日起調升到100元。

民進黨議員陳雅惠今天質詢表示，一直有接獲民眾陳情，長輩打電話叫車，對方一聽到付費方式是敬老愛心卡，就表示暫時沒有車可以派；敬老卡和傳統的現金收費不同，駕駛會延遲一段時間才收到錢，導致部分駕駛不願意載使用敬老卡的乘客。

交通局長葉昭甫答詢說，目前台中市有9000多輛計程車，中彰投區域總共約1.1萬輛，其中裝設敬老愛心卡刷卡機的有5000多輛，市府會持續協調，盼更多車輛裝設，讓民眾更容易叫車。

葉昭甫指出，敬老卡的付費方式是由車隊申請，政府撥款，過去每個月申請一次，現在已經調升為每個月2次，有些車隊甚至會先自行墊付給駕駛，再向政府請款，應該不會有太嚴重的延遲付款，頂多慢2到3天。

陳雅惠建議，市府應該評估敬老愛心卡數位化，長輩出門可能會忘記帶卡，沒辦法使用各項服務，但不會忘記帶手機，如果敬老卡能整合到數位付款系統，長輩帶手機出門就好，更能享受到實質福利。

葉昭甫表示，數位化是各項交通運具的趨勢，現在搭捷運、公車都可以掃碼上車，但涉及不同系統與平台，敬老卡搭計程車若要數位化，須重新處理，尤其是金流、設備商，對計價方式、是否有計算到所有金額都很在意，市府先前處理公車捷運花了很大的時間心力，可以討論看看如何落實。

社會局長廖靜芝說，敬老愛心卡從2000年代就開始，當時都是實體卡片，且敬老卡不只能刷卡付費，還有身分證明功能，比如長輩看電影買敬老票，就可以出示敬老卡；數位化涉及系統平台等等，市府會研議如何處理。

台中 議員 台中市 盧秀燕 敬老卡

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