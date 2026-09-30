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遠見競爭力調查：台中躍全台第三、「社會永續」躍居全台第2

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
遠見競爭力調查，台中市躍居全台第三，治安與教育文化六都之冠。圖／台中市府提供
遠見競爭力調查，台中市躍居全台第三，治安與教育文化六都之冠。圖／台中市府提供

台中城市發展再傳捷報！遠見雜誌公布2026年「縣市總體暨永續競爭力調查」，台中市獲全台總體競爭力第3名。其中「社會永續」表現最令人驚豔，排名大幅跨越至全台第2，進步幅度領先全台；在治理面的「治安」與「教育文化」分別上升4名與3名，雙雙拿下六都進步最多的殊榮，展現兼具經濟動能與宜居品質的硬實力。

本項調查涵蓋社會永續、環境永續、經濟就業、治安、教文等12大面向。台中市今年在多項分榜表現極佳，亮點包括：人才吸力強勁，宜居環境獲肯定。「社會永續」躍居全台第2，其中反映人才吸引力的「人口社會增加率」名列全台第3；「經濟與就業」及「生活品質與現代化」雙雙高居六都第2，呈現人口持續移入、人才願留的良性循環。

治安防禦大升級：治安整體名次進步4名，「刑案破獲率」與「詐欺破獲率」分別提升10名及11名，打擊犯罪與反詐防線成果斐然。

教育資源大加碼： 因應人口成長，市府投入近百億元新建 10 所學校，目前已有逾七成中小學推動雙語教育，軟硬體齊發力，厚植培育下一代的基礎。

經貿新引擎啟動： 隨著「台中國際會展中心」二期工程正式啟動，未來一、二期串聯後將提供 4460 個展攤，打造全台最大國際級會展園區，為產業發展注入強勁動能。

台中市政府表示，感謝評比帶來的多元檢視角度。城市發展是長期耕耘的累積，市府未來將持續以市民需求為核心，深耕公共工程品質與跨域合作，打造更優質的宜居與經濟環境。

遠見競爭力調查，台中市躍居全台第三，治安與教育文化六都之冠。圖／台中市府提供
遠見競爭力調查，台中市躍居全台第三，治安與教育文化六都之冠。圖／台中市府提供

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競爭力 台中 永續 台中市

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