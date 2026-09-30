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彰化警察廳舍重建再增一處 馬鳴派出所50年老廳舍今動土

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣警察局鹿港分局馬鳴派出所新廳舍規畫興建地上2層樓建築，總樓地板面積約210坪，總經費4700萬元，全額由縣款支應，預計2028年底前完工。記者林敬家／攝影
彰化縣警察局鹿港分局馬鳴派出所新廳舍規畫興建地上2層樓建築，總樓地板面積約210坪，總經費4700萬元，全額由縣款支應，預計2028年底前完工。記者林敬家／攝影

彰化鹿港分局馬鳴派出所廳舍已有50多年歷史，為改善員警辦公及執勤環境，縣府規畫重建新廳舍，今上午舉行動土典禮。新廳舍規畫興建地上2層樓建築，總樓地板面積約210坪，總經費4700萬元，全額由縣款支應，預計2028年底前完工。

彰化縣長王惠美表示，縣府自2019年起編列約11億元預算，全面規畫興建16處警察辦公廳舍，目前已有4處完工，包括員林分局萬年派出所、北斗分局田尾分駐所、溪湖分局埔鹽分駐所及鹿港分局福興分駐所；另有3處正在興建中，包括鹿港分局馬鳴派出所、警察局綜合行政大樓及芳苑分局原斗派出所。

另有9處已進入規劃設計、準備動土階段，16處廳舍陸續完工後，將提供員警更優質、現代化的辦公環境，也提升民眾接受警政服務的品質。

彰化縣警察局表示，基層派出所是警察與民眾接觸最直接的第一線，也是維護地方治安的重要據點，馬鳴派出所新廳舍完工啟用後，可改善員警辦公及執勤空間，讓員警在更優質的環境下工作，進而提升治安維護及為民服務效能。

王惠美表示，彰化縣警察局多項治安績效獲中央肯定，以今年第二季為例，彰化警方在打詐、掃黑、肅槍三項工作均獲第一名。除改善警察廳舍環境外，縣府也持續提升第一線執勤機動力與安全，投入4920萬元採購82輛警用車輛，目前已交車供員警使用，希望讓警察同仁無後顧之憂，全心投入治安維護工作。

彰化縣警察局鹿港分局馬鳴派出所辦公廳舍新建工程，於今上午舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣警察局鹿港分局馬鳴派出所辦公廳舍新建工程，於今上午舉行動土典禮。記者林敬家／攝影

彰化 警察 鹿港 王惠美

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