長壽之鄉迎重陽！萬和宮贈南屯2.7萬長者壽麵、29百歲人瑞萬元紅包

台中市南屯區素有「長壽之鄉」美譽，重陽佳節即將來臨，南屯萬和宮今宣布，將贈送南屯區 2萬7767名65歲以上長者每人壽麵一盒，其中752名90至99歲耆老加碼每人3200元禮金、29名百歲人瑞每人致贈1萬元紅包，由萬和宮董監事送達。

萬和宮董事長蕭清杰說，早期農業社會，南屯區居民多半務農為生，環境優美，空氣清新，沒有受到汙染；加上勤快工作，平均夀命高於其他各區，長夀之鄉的名稱不脛而走。如今，大環境改變，加上醫藥科技進步，平均夀命延長，南屯區更不例外。

蕭清杰回想，1986年，他時任南屯區長，南屯區一下子產生3名百歲人瑞，特別規畫在當年的3月4日在黎明國中禮堂舉辦「百歲人瑞慶生敬老大會」為3名百歲人瑞祝夀，獲各界熱烈回應，傳為美談。

根據統計，南屯區截至今年8月底總人口數為18萬6059 人，其中65 歲以上達2萬7767 人；全區 25 個里中，65 歲以上長者逾千人多達15里，其中以豐樂里2393人奪冠，南屯里1527 人與惠中里1476 人分居二、三名。

全區共有29名百歲人瑞，以黎明里5人最多。區內最高齡者為兩名105歲人瑞，分別為楓樹里的黃江犁與設籍田心里的李蕙英；市議員何文海高齡104歲的母親何張月英老太太也名列其中。

萬和宮指出，65至89歲長者的壽麵將透過各里辦公處轉發；90至99歲耆老的敬老禮金將於10月 8日及9日發放；29名百歲人瑞，則由萬和宮董監事親自前往家中登門祝壽，並送達萬元禮金紅包與壽麵。