中科聯外新動脈！台中西屯漢翔路延伸首期瓦磘橋改建動工了

台中市建設局宣布，隨著中部科學園區及台中工業區快速發展，投入總經費約93億8591萬元，推動「西屯區漢翔路延伸至東大路道路新闢工程」，全長約3.3公里，為串連中科與市區的第7條東西向要道。其中，第一期瓦磘橋拓寬改建近期開工，採全橋封閉施工，建議用路人改道。

建設局長陳大田指出，台灣大道長期肩負往返台中市區與中科、台中工業區的重要交通主力，未來隨著台中捷運藍線工程陸續展開，台灣大道的交通負荷將更為嚴峻。市府超前部署，提前規畫替代路網。漢翔路延伸工程完工後，將與現有的中科路、西屯路、福科路、台灣大道、朝馬路，以及預計明年完工的市政路延伸工程，共構串聯中科與市區的7條東西向交通動脈。

建設局說明，西屯區漢翔路延伸至東大路道路新闢工程寬度40公尺，採分年、分段方式推動。第一階段施工範圍為西林巷瓦磘橋至國道1號涵洞間路段，其中管線遷移作業已於今年5月完成，後續將辦理瓦磘橋拓寬改建工程，預計明年12月完工；另國道1號177K+274涵洞拓寬工程由交通部高速公路局規畫設計，預計明年上半年發包，目標2029年底完工。

陳大田指出，這次開工瓦磘橋拓寬改建本月開工，施工期間為兼顧工程品質及用路人安全，將採全橋封閉方式施工，建議周邊居民改由廣福路163巷、永安一巷及筏堤東街等替代道路通行。建設局也將於周邊重要路口提前設置改道指示牌，引導用路人及早規畫行車動線，降低施工對交通的影響。