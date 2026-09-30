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選情初探／和美、伸港拚連任 線西4人競逐

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化年底鄉鎮市長選舉，和美鎮長林庚壬、伸港鄉長黄永欽均爭取連任。兩人分別面對新人挑戰，在現任優勢下，選情仍較樂觀。線西鄉長蘇韋峻兩屆任滿，改由妻子鐘帷茲接棒參選，對上國民黨提名的鄉民代表黃漢皇，以及無黨籍參選人林國華、黃玉郎，四人競逐，選戰相對激烈。

和美鎮長林庚壬獲國民黨首波徵召參選，民進黨遲未推出人選，地方原一度認為可能形成同額競選，最後仍由無黨籍新人葉嘉旭登記挑戰。葉嘉旭過去曾代表民進黨參選鎮民代表未果，被地方視為彰化縣長參選人邱建富的子弟兵，宣布投入選戰後頻走基層。

林庚壬上任後推動提高敬老津貼、坐月子津貼等福利政策，並改善和美圓環、推進第三靈安堂及殯儀館等設施，加上既有社團組織長期支持，地方對其施政有一定肯定，這次面對新人挑戰仍具勝算。

伸港鄉長黄永欽則迎戰無黨籍新人柯智偉。柯智偉是已故前資深鄉民代表柯國雄的孫子，此次以年輕人參政為訴求，加上地方政治家族背景，備受矚目。

黄永欽在本屆鄉長選舉面對六人參選依然勝出，上任後獲得地方基層及跨黨派民代肯定，此次雖有新人投入，仍握有現任優勢。

線西鄉方面，蘇韋峻兩屆任滿後交棒妻子鐘帷茲參選。蘇韋峻過去積極爭取中央經費建設地方，並陸續兌現政見；鐘帷茲此次主打延續現任八年執政基礎，強調穩定治理，盼能延續地方支持。

國民黨提名的黃漢皇曾任多屆線西鄉民代表及代表會副主席，具備地方民代資歷與藍營基本盤；曾以民進黨身分參選鄉民代表的黃玉郎，此次以無黨籍身份投入選戰；另有政治素人林國華參選，形成四人競逐局面。

地方人士指出，線西過去選舉經驗呈現「藍大於綠」，加上當地農漁民較多，參選人在檯面上的政黨色彩較不鮮明，除了各自爭取支持，也牽動藍綠票源流向，誰能進一步整合地方力量，將成為影響選情的關鍵。

邱建富 彰化 無黨籍 2026九合一選舉

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