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蕭美琴助選温世政 許淑華見證萬豪集團簽約

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
民進黨南投縣長參選人温世政（右）衝刺選情，昨由副總統蕭美琴（左）陪同到水里、名間參拜助選。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣長參選人温世政（右）衝刺選情，昨由副總統蕭美琴（左）陪同到水里、名間參拜助選。記者賴香珊／攝影

年底選戰逼近，民進黨南投縣長參選人温世政衝刺選情，昨由副總統蕭美琴陪同到水里、名間參拜助選，蕭表示，地方需要傾聽意見的首長，温是最佳人選；縣長許淑華拚觀光，昨受邀見證萬豪集團AC Hotels by Marriott將插旗進駐日月潭。

2026九合一選舉

民進黨縣長參選人温世政昨天陪副總統蕭美琴，赴水里永豐宮、名間大興宮等參拜祈福，並至集集與農友座談交流。蕭美琴在永豐宮參拜後，代表賴清德總統致贈「威靈顯赫」匾額；於名間接受陳情，地方擔憂蓋焚化爐會毀掉當地農業。

名間鄉長陳翰立說，為守護茶鄉及瀕危石虎棲地，地方集資辦報，盼讓更多人知道名間茶產業的重要性，也希望「戰貓」能守護「山貓」；縣議員吳棋楠則說，該選區有十名議員，僅他和同黨議員沈夙崢出言反對。

温世政重申垃圾可透過多元管道去化，堅決反對焚化爐立場，盼蕭幫忙守護茶鄉。蕭美琴說，她將充分轉達地方心聲，農業部也清楚地方關切茶產業、水源安全及生態等重點。地方需要能傾聽意見的人，温是最佳人選。

南投縣長許淑華（中）爭取連任，她昨天見證國際品牌酒店簽約引進日月潭，力拚觀光發展。圖／縣府提供
南投縣長許淑華（中）爭取連任，她昨天見證國際品牌酒店簽約引進日月潭，力拚觀光發展。圖／縣府提供

南投縣長許淑華昨行程滿滿，但她著眼縣政，拚觀光。上午赴縣議會定期會總質詢，縣議員林庭秝關心縣籍體育選手，要求縣府應提升選手及教練獎勵，強化留才誘因，許淑華允諾研擬修正「南投縣體育獎助學金設置辦法」提高獎勵。

另，全球最大的跨國酒店集團「萬豪國際集團」宣布插旗日月潭，昨與精英之境簽約將合作引進旗下AC Hotels，於打造全台首家萬豪AC歐軒酒店，初估面積逾兩千坪，將興建五棟建物共一七三間客房，預計二○三○年第四季開幕。

精英之境昨與萬豪集團昨舉行「南投日月潭萬豪AC歐軒酒店」簽約記者會，許淑華受邀見證，她表示，AC Hotels by Marriott進駐，不僅為日月潭增添國際旅宿，也有助提升整體旅宿服務品質及國際能見度，為觀光注入新動能。

2026九合一選舉 蕭美琴 温世政 許淑華 萬豪

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