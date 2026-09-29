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盧秀燕遭批產業「滯後8年」 中市府：AI、航太持續發展

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員陳淑華指出，盧秀燕市府產業競爭力停滯八年。是否回應AI與航太產業持續發展中，不能形容零發展。圖／陳淑華提供
民進黨台中市議員陳淑華指出，盧秀燕市府產業競爭力停滯八年。是否回應AI與航太產業持續發展中，不能形容零發展。圖／陳淑華提供

民進黨中市議員陳淑華今天批評，市長盧秀燕任內產業政策失焦，AI、智慧機械、航太及無人機產業發展落後，並質疑台積電二期都市計畫、捷運藍線等重大建設進度。市府則回應，台中既有精密機械、航太及智慧製造產業基礎持續成長，重大建設也依程序推動，不能以「零發展」或「延宕」概括。

陳淑華表示，2016年蔡英文政府提出航太工業、智慧機械等產業發展方向，當時林佳龍市府即召集產官學界推動；但盧秀燕2019年上任後，相關產業政策未延續，讓航太、智慧機械業者單打獨鬥。她指出，2022年俄烏戰爭後，各地陸續布局無人機產業，漢翔又是台灣航太產業龍頭，台中卻未能及早建立完整產業定位。

陳淑華並批評，盧秀燕2026年赴美考察後才發現無人機商機，「根本就是後知後覺」，認為台中在AI、光學、航太機械、機器人及無人機等領域，錯失產業發展先機。她也質疑，盧市府缺乏產業政策，反而著重購物節等消費型政策。

對此，市府表示，台中精密機械、航太及智慧製造產業具有完整供應鏈，相關產業持續成長，並非「零發展」。至於盧秀燕赴美考察無人機，是希望協助台中航太及機械業者爭取國際訂單、進行供應鏈對接，市府定位是協助企業布局全球的推手與橋梁。

針對台積電二期都市計畫，陳淑華指市府「卡」了8個月，直到台積電宣布二奈米廠不等台中、轉往高雄後才通過都市計畫。市府則表示，台積電中科二期擴建涉及土地徵收、水電供應及環評等程序，市府必須確認用水、用電及環境影響等問題妥善處理後，才由都市計畫審議通過，並非刻意拖延，最終也順利交地協助建廠。

在捷運部分，陳淑華批評盧市府執政8年，藍線仍有經費缺口、修正計畫等問題，質疑「只有動工秀」。市府表示，藍線經多次綜合規畫修正並獲行政院核定，目前已進入細部設計及前置工程階段，經費與籌措方案持續推動；相關調整主要是針對路線、站點、土地徵收及經費估算等問題進行修正，並非停滯不前。

盧秀燕 航太 台中

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