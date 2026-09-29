台中水湳轉運中心國道客運9月30日進駐 9路線串連多元運輸系統

台中市水湳轉運中心30日起，國光客運、統聯客運及台中客運等業者所屬的國道客運進駐，9條國道客運路線停靠串聯市區公車、計程車、汽車、機車、YouBike、捷運等多元運輸系統。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，9月30日將有國光客運、統聯客運及台中客運等業者，所屬共9條行經中清路的國道客運進駐水湳轉運中心，民眾可搭市區公車至轉運中心，直接轉乘國道客運至外縣市，返程也可搭乘國道客運至轉運中心直接轉乘市區公車返家。

交通局長葉昭甫表示，國道客運進駐象徵水湳轉運中心正式邁入多元運輸整合的新階段。水湳轉運中心是台中市重要交通建設，今年8月5日完工啟用，8月6日進駐多條市區公車路線，連繫綠美圖、台中國際會展中心、台中國際機場及高鐵台中站等重要交通及公共建設節點。

交通局說明，水湳轉運中心鄰近國道1號及台74線，具備良好交通區位優勢，設置國道客運及市區公車月台，提供汽車614席、機車1253席及自行車604席停車空間，候車空間設置動態資訊顯示器，以完善的場站設施與即時資訊服務。