彰化「溪州拔提泥」談芭樂 鄉農會揭美加芭樂產地竟是這一國

彰化縣溪州鄉「溪州提拔泥」系列活動邁入第八年，兩天活動中，泥巴拔河賽和排球賽一定要有，還邀請明華園等知名演藝團體表演，今年最大亮點是新增打卡就可抽獎，數十個大小獎品等著幸運兒帶回家。

溪州鄉公所獲國防部陸軍司令部、農業部農村發展及水土保持署、彰化縣政府補助，連續8年和溪州鄉農會合作，以溪州鄉的濁水溪肥沃黑泥、高品質芭樂為主題舉辦提拔泥活動。彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章代表縣長王惠美出席，溪州鄉農會「三巨頭」、縣議員劉淑芳、立法委員謝衣鳯服務團隊、鄉代會及溪州鄉多所國小校長到場，為一年一度溪州提拔泥壯大開幕聲勢。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，近年推廣夏季耐熱品種津翠芭樂，產量占各品種芭樂總和15%，鄉農會將爭取農政單位補助農民「老欉換新株」時改種津翠芭樂，希望種植面積從目前20多公頃達到翻倍甚至更多；鄉農會明（9月30日）舉辦芭樂評鑑，得獎芭樂將在「溪州提拔泥」活動期間展售。

劉淑芳表示，她到美國推廣彰化芭樂時看到美國芭樂售價一顆50元。鄉長江淑芬大驚「美金50元？」劉淑芳連忙說「台幣80元」，全場來賓忍不住笑了。劉淑芳接著說，美國芭樂又硬又澀，加拿大的更貴，每顆250元。彭顯賦在台上發聲「那是墨西哥芭樂」。眾人恍然大悟。

鄉長江淑芬說，今年活動節目全面升級，保有原來的3項黑泥比賽、農業市集、黑米八寶粥、冰品等特色小吃免費品嘗之外，同時推出水陸氣墊樂園、泡泡大戰，在地企業允強贊助紙風車劇團演出，鄉公所力邀明華園天宇團歌仔戲、聖保羅魔幻劇團等藝文團隊獻藝，民眾國慶連假（10月9日至10日）的上午9點半到下午5點半到到溪州公園（花博公園）保證不虛此行。

彰化縣「115年溪州提拔泥・泥巴野餐趣」在國慶連假兩天舉辦，節目豐富。記者簡慧珍／攝影