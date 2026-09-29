快訊

柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化「溪州拔提泥」談芭樂 鄉農會揭美加芭樂產地竟是這一國

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「115年溪州提拔泥・泥巴野餐趣」活動起跑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「115年溪州提拔泥・泥巴野餐趣」活動起跑。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉「溪州提拔泥」系列活動邁入第八年，兩天活動中，泥巴拔河賽和排球賽一定要有，還邀請明華園等知名演藝團體表演，今年最大亮點是新增打卡就可抽獎，數十個大小獎品等著幸運兒帶回家。

溪州鄉公所獲國防部陸軍司令部、農業部農村發展及水土保持署、彰化縣政府補助，連續8年和溪州鄉農會合作，以溪州鄉的濁水溪肥沃黑泥、高品質芭樂為主題舉辦提拔泥活動。彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章代表縣長王惠美出席，溪州鄉農會「三巨頭」、縣議員劉淑芳、立法委員謝衣鳯服務團隊、鄉代會及溪州鄉多所國小校長到場，為一年一度溪州提拔泥壯大開幕聲勢。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，近年推廣夏季耐熱品種津翠芭樂，產量占各品種芭樂總和15%，鄉農會將爭取農政單位補助農民「老欉換新株」時改種津翠芭樂，希望種植面積從目前20多公頃達到翻倍甚至更多；鄉農會明（9月30日）舉辦芭樂評鑑，得獎芭樂將在「溪州提拔泥」活動期間展售。

劉淑芳表示，她到美國推廣彰化芭樂時看到美國芭樂售價一顆50元。鄉長江淑芬大驚「美金50元？」劉淑芳連忙說「台幣80元」，全場來賓忍不住笑了。劉淑芳接著說，美國芭樂又硬又澀，加拿大的更貴，每顆250元。彭顯賦在台上發聲「那是墨西哥芭樂」。眾人恍然大悟。

鄉長江淑芬說，今年活動節目全面升級，保有原來的3項黑泥比賽、農業市集、黑米八寶粥、冰品等特色小吃免費品嘗之外，同時推出水陸氣墊樂園、泡泡大戰，在地企業允強贊助紙風車劇團演出，鄉公所力邀明華園天宇團歌仔戲、聖保羅魔幻劇團等藝文團隊獻藝，民眾國慶連假（10月9日至10日）的上午9點半到下午5點半到到溪州公園（花博公園）保證不虛此行。

彰化縣「115年溪州提拔泥・泥巴野餐趣」在國慶連假兩天舉辦，節目豐富。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「115年溪州提拔泥・泥巴野餐趣」在國慶連假兩天舉辦，節目豐富。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「115年溪州提拔泥・泥巴野餐趣」蔚為地方成事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「115年溪州提拔泥・泥巴野餐趣」蔚為地方成事。記者簡慧珍／攝影

彰化 農會 產地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「四不原則」種水稻 彰化施瑜銘掌握黃金期移除福壽螺

獼猴逛遍大半高樹鄉！民宅陽台、果園吃水果 村長用一串香蕉誘捕抓到了

花蓮豐濱1107位長者領重陽禮金 百歲人瑞獨享2萬元大紅包

南彰化太陽能光電系統案被調查 埤頭鄉長杜懿彩：適當時機說明

相關新聞

議會質詢被問8年任期感想 王惠美嘆「有權力的人都不努力」

彰化縣議會進行縣政質詢，彰化縣議員楊子賢指出，8年前王惠美縣長參選時，對於地方制度提出諸多批判與感慨，彰化縣作為六都外最大的城市，持續面臨人口外流至六都的問題，詢問王惠美這8年的感想。對此，王惠美說：「我比較感觸大的是有權力的人都不努力啦。」

彰化「溪州拔提泥」談芭樂 鄉農會揭美加芭樂產地竟是這一國

彰化縣溪州鄉「溪州提拔泥」系列活動邁入第八年，兩天活動中，泥巴拔河賽和排球賽一定要有，還邀請明華園等知名演藝團體表演，今年最大亮點是新增打卡就可抽獎，數十個大小獎品等著幸運兒帶回家。

彰化二林轉運站啟用搭車可直達台北 轉搭去高鐵彰化、台中站都方便

彰化縣二林轉運站今啟用，縣政府交給員林客運營運，整合國道和多條客運路線成14條路線，可搭車到員林市轉搭接駁專車到田中鎮搭高鐵或坐客運直達台北，另搭配二林鎮「幸福巴士」每天8班次到偏遠地區接送長者到轉運站，為二林區四鄉鎮民眾提供轉乘便捷服務。

綠營批中捷藍線工程零進度、2034年完工恐跳票 中市府：工程如期推進

台中捷運藍線工程已動工，預計2034年全線通車。民進黨市議員指依照「台中市政府工程進度查詢系統」迄今所查最新資訊，捷運藍線工程有4大項工程發包進度都載明「未開工」，捷運藍線到現在1公分、1公尺都沒蓋出來，實際工程零進度...

彰化二林轉運站10月啟用 整合14條路線交通更便捷

彰化二林轉運站今天舉行啟用典禮，車站由員林客運營運，有3條市區客運、10條公路客運路線及1條國道客運，共14條路線，讓民...

彰化洛津國小停車兼蓄洪傳積水遭質詢 縣府坦承相融有難度、須改善

彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今年2月正式完工啟用，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」。不過彰化縣議會今天召開定期會，縣議員施佩妤質詢指出，沒有颱風、淹水時，停車場中間就已積水，且電力設備等設置位置恐怕滯洪一啟用就會斷電，要求縣府改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。