議會質詢被問8年任期感想 王惠美嘆「有權力的人都不努力」

彰化縣議會進行縣政質詢，彰化縣議員楊子賢指出，8年前王惠美縣長參選時，對於地方制度提出諸多批判與感慨，彰化縣作為六都外最大的城市，持續面臨人口外流至六都的問題，詢問王惠美這8年的感想。對此，王惠美說：「我比較感觸大的是有權力的人都不努力啦。」

王惠美說，民眾給機會，她就努力去做，8年下來逐步實踐對彰化縣未來規劃的願景，她依舊堅持做對的事、做應該做的事及做對彰化有利的事。

議員楊子賢指出，縣長在第一次參選時，對地方制度方面有一些感慨，在六都升格後，彰化人口都外移，中央也都沒有修法，讓彰化無法升格。

王惠美表示，有權力的人都不努力，該去一起爭取的都沒有發生，這是她感觸比較大的地方，如果中央到地方大家都齊心，今天彰化發展不會只有這樣。

楊子賢則說，自己4年來在縣議會的殿堂中，不曾公開為了政治立場議題與王惠美縣長爭論，正是因為清楚自己身為議員的底線與職責便是縣政的討論，但可惜的是，王縣長往往在公共政策的討論當中，將議題轉為情緒性的政治攻防。

楊子賢表示，包含捷運到南彰、鐵路高架化、彰化市東區擴大都市計畫、彰交特區與大巨蛋等重大建設議題，都因為王惠美縣長為了推翻之前的政策方向，執拗地堅持其他方向，導致進度大幅拖延，到了任期尾聲才用「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的方式來解決。

王惠美則表示，她相信彰化縣有百萬人口，絕對需要1條捷運，議員曾在台北生活，應該感受到大眾運輸系統帶給民眾的便利，彰化捷運路網都已規劃好，當彰化喊大巨蛋的時候，很多縣市都還沒有提。

王惠美也說，從事政治工作還是要有良心，她和議員都是民眾選出來，怎麼讓地方更好比較重要，黨派並不重要，她和她的小孩都在彰化發展，希望彰化更好，也希望她擔任縣長時推動的建設，能成為彰化繁榮的基礎。