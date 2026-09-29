快訊

柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聽新聞
0:00 / 0:00

議會質詢被問8年任期感想 王惠美嘆「有權力的人都不努力」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美。聯合報系資料照
彰化縣長王惠美。聯合報系資料照

彰化縣議會進行縣政質詢，彰化縣議員楊子賢指出，8年前王惠美縣長參選時，對於地方制度提出諸多批判與感慨，彰化縣作為六都外最大的城市，持續面臨人口外流至六都的問題，詢問王惠美這8年的感想。對此，王惠美說：「我比較感觸大的是有權力的人都不努力啦。」

王惠美說，民眾給機會，她就努力去做，8年下來逐步實踐對彰化縣未來規劃的願景，她依舊堅持做對的事、做應該做的事及做對彰化有利的事。

議員楊子賢指出，縣長在第一次參選時，對地方制度方面有一些感慨，在六都升格後，彰化人口都外移，中央也都沒有修法，讓彰化無法升格。

王惠美表示，有權力的人都不努力，該去一起爭取的都沒有發生，這是她感觸比較大的地方，如果中央到地方大家都齊心，今天彰化發展不會只有這樣。

楊子賢則說，自己4年來在縣議會的殿堂中，不曾公開為了政治立場議題與王惠美縣長爭論，正是因為清楚自己身為議員的底線與職責便是縣政的討論，但可惜的是，王縣長往往在公共政策的討論當中，將議題轉為情緒性的政治攻防。

楊子賢表示，包含捷運到南彰、鐵路高架化、彰化市東區擴大都市計畫、彰交特區與大巨蛋等重大建設議題，都因為王惠美縣長為了推翻之前的政策方向，執拗地堅持其他方向，導致進度大幅拖延，到了任期尾聲才用「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的方式來解決。

王惠美則表示，她相信彰化縣有百萬人口，絕對需要1條捷運，議員曾在台北生活，應該感受到大眾運輸系統帶給民眾的便利，彰化捷運路網都已規劃好，當彰化喊大巨蛋的時候，很多縣市都還沒有提。

王惠美也說，從事政治工作還是要有良心，她和議員都是民眾選出來，怎麼讓地方更好比較重要，黨派並不重要，她和她的小孩都在彰化發展，希望彰化更好，也希望她擔任縣長時推動的建設，能成為彰化繁榮的基礎。

彰化縣議會進行縣政質詢，彰化縣議員楊子賢問彰化縣長王惠美8年任期的感想。圖／翻攝網路
彰化縣議會進行縣政質詢，彰化縣議員楊子賢問彰化縣長王惠美8年任期的感想。圖／翻攝網路

王惠美 彰化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化二林轉運站10月啟用 整合14條路線交通更便捷

選情初探／搖擺鹿港 雙姝對決 面臨洗牌

彰化縣長參選人交鋒！魏平政提長者免健保費 陳素月聚焦教育4方向

賴清德誇張善政持續熱議 張：把握機會跟卓榮泰爭取桃園需求

相關新聞

議會質詢被問8年任期感想 王惠美嘆「有權力的人都不努力」

彰化縣議會進行縣政質詢，彰化縣議員楊子賢指出，8年前王惠美縣長參選時，對於地方制度提出諸多批判與感慨，彰化縣作為六都外最大的城市，持續面臨人口外流至六都的問題，詢問王惠美這8年的感想。對此，王惠美說：「我比較感觸大的是有權力的人都不努力啦。」

彰化「溪州拔提泥」談芭樂 鄉農會揭美加芭樂產地竟是這一國

彰化縣溪州鄉「溪州提拔泥」系列活動邁入第八年，兩天活動中，泥巴拔河賽和排球賽一定要有，還邀請明華園等知名演藝團體表演，今年最大亮點是新增打卡就可抽獎，數十個大小獎品等著幸運兒帶回家。

彰化二林轉運站啟用搭車可直達台北 轉搭去高鐵彰化、台中站都方便

彰化縣二林轉運站今啟用，縣政府交給員林客運營運，整合國道和多條客運路線成14條路線，可搭車到員林市轉搭接駁專車到田中鎮搭高鐵或坐客運直達台北，另搭配二林鎮「幸福巴士」每天8班次到偏遠地區接送長者到轉運站，為二林區四鄉鎮民眾提供轉乘便捷服務。

綠營批中捷藍線工程零進度、2034年完工恐跳票 中市府：工程如期推進

台中捷運藍線工程已動工，預計2034年全線通車。民進黨市議員指依照「台中市政府工程進度查詢系統」迄今所查最新資訊，捷運藍線工程有4大項工程發包進度都載明「未開工」，捷運藍線到現在1公分、1公尺都沒蓋出來，實際工程零進度...

彰化二林轉運站10月啟用 整合14條路線交通更便捷

彰化二林轉運站今天舉行啟用典禮，車站由員林客運營運，有3條市區客運、10條公路客運路線及1條國道客運，共14條路線，讓民...

彰化洛津國小停車兼蓄洪傳積水遭質詢 縣府坦承相融有難度、須改善

彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今年2月正式完工啟用，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」。不過彰化縣議會今天召開定期會，縣議員施佩妤質詢指出，沒有颱風、淹水時，停車場中間就已積水，且電力設備等設置位置恐怕滯洪一啟用就會斷電，要求縣府改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。