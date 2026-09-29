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彰化二林轉運站啟用搭車可直達台北 轉搭去高鐵彰化、台中站都方便

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林轉運站有14條公車路線。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林轉運站有14條公車路線。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林轉運站今啟用，縣政府交給員林客運營運，整合國道和多條客運路線成14條路線，可搭車到員林市轉搭接駁專車到田中鎮搭高鐵或坐客運直達台北，另搭配二林鎮「幸福巴士」每天8班次到偏遠地區接送長者到轉運站，為二林區四鄉鎮民眾提供轉乘便捷服務。

縣長王惠美主持二林轉運站啟用典禮，交通部公路局副局長周廷彰、立法委員謝衣鳯服務團隊、張國棟等二林區5縣議員、鄉鎮民代表和村里長50多人到場，見證彰化西南角區域大眾運輸資源整合成功，已不少民眾趕來看客運時刻表，都表示「以後坐車方便多了」。

「人要健康，血管就要通，經濟要好，交通一定要通。」王惠美說，以前候車與轉乘環境較簡陋，縣政府爭取交通部公路局補助2568萬6千元，縣議長謝典霖及全體議員支持通過縣政府自編經費2081萬4千元，費時約兩年興建二林轉運站，整合15路、19路、20路（二林往來員林的雙林線）等3條市區客運、10條公路客運和1條國道客運，今後二林、芳苑、竹塘與大城四鄉鎮10萬多名民眾無論到縣內哪一鄉鎮市或台北，來這裡搭車即可。

公路局副局長周廷彰曾在縣政府任職，今以彰化子弟、縣政府團隊舊部屬的身分致詞，說他回到彰化格外有親切感，二林轉運站啟用後彰化鄉親去台北、彰化高鐵或到南投溪頭等外縣市旅遊都很方便，公路局會持續與縣府一起合作T-PASS公共運輸計畫及電動巴士等補助，打造彰化成為交通便捷城市。

啟用典禮結束，王惠美參觀二林轉運站，一樓空間將引進便利商店，目前先展示彰化與二林的特產，未來移到二樓，並有假日市集，轉運站不只是搭車地方，也是可以走走逛逛、選購和品嘗在地美食的地方。

縣政府計畫在全縣八大生活圈都設置轉運站，已啟用的除了今二林轉運站，還有高鐵彰化（田中）轉運站、員林轉運站，鹿港轉運站預計11月啟用，和美轉運站規畫中，溪湖運轉站推動原在二林之前，因都市計畫變更地目及內政部審議轉運站計畫到現在還沒動工，彰化轉運站要配合彰化市鐵路高架化也是興建期程漫長，北斗暫無設置轉運站急迫性，將依大北斗四鄉鎮民眾需求進行期程規畫。

彰化縣二林轉運站小而美。圖／彰化縣政府提供
彰化縣二林轉運站小而美。圖／彰化縣政府提供

彰化縣二林轉運站今熱鬧啟用，記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林轉運站今熱鬧啟用，記者簡慧珍／攝影

彰化 高鐵 台中 王惠美

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