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中市府10月起主動審查中低收入戶資格 免跑區公所

中央社／ 台中29日電

台中市政府今天宣布，10月起將主動審查116年度低收及中低收入戶資格，已具資格的民眾無須再前往區公所申請。如有補件需要才會主動通知，讓民眾免於往返奔波。

為減輕民眾申辦負擔，台中市政府10月起將主動審查116年度低收及中低收入戶資格，已具資格的民眾無須再至區公所申請。若家庭成員工作、收入或財產有變動，區公所將直接查調相關資料，如有補件需要才會主動通知，讓民眾免於往返奔波。

台中市社會局說明，區公所通知補件時，不會在電話中要求提供或核對個人資料，也不會要求操作ATM或轉帳。民眾如接獲自稱公務機關人員，以低收入戶、中低收入戶、急難救助、醫療或看護補助等名義，要求提供身分證字號、帳戶密碼或驗證碼等個人及金融資訊，務必提高警覺。

社會局提醒，千萬不要輕信「社福黃牛」宣稱可代辦福利資格或「保證申請通過」等話術。如接獲可疑來電或訊息，可直接向社會局、各區公所或165反詐騙專線求證。

社會局表示，部分民眾因親屬申報扶養，在年底資格審查時，扶養親屬的財產及收入可能被列入計算，進而影響補助資格。若實際上並未接受扶養，勿隨意提供個人資料，以免影響自身權益。

社會局指出，若民眾生活確有困難但非低收入戶或中低收入戶，可攜帶全戶新式戶口名簿、身分證正本與印章、郵局及銀行存摺等資料，至戶籍所在地區公所提出申請；申請時應如實提供家庭狀況及財產收入，以利審查並保障自身權益。

社會局 台中市

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