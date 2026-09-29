綠營批中捷藍線工程零進度、2034年完工恐跳票 中市府：工程如期推進

台中捷運藍線工程已動工，預計2034年全線通車。民進黨市議員指依照「台中市政府工程進度查詢系統」迄今所查最新資訊，捷運藍線工程有4大項工程發包進度都載明「未開工」，捷運藍線到現在1公分、1公尺都沒蓋出來，實際工程零進度，卻又花400萬元作捷運路網行銷標案，批評盧市府好大喜功只顧包裝。

中市捷工局長蘇瑞文表示，捷運開工後有一段時間做前置作業，龍井機廠的機電標已經開工，目前工程進度8%，各路段工程持續推進。

市議員曾威今於市政總質詢表示，捷運藍線自去年6月舉行動工典禮，至今已1年3個月，但目前完成包含植栽移植，後續還要投入時間清理廢棄物，預計明年底才能進一步整地，質疑捷運藍線究竟何時才能真正進入全面施工階段，捷運藍線是否真的能在2034年如期完工？

市議員林德宇指出，捷運工程進度一再空轉，捷工局在捷運藍線中有4個工程採購，包括114年度龍井機廠以及機電系統的工程發包狀態、115年度捷運藍線土建及機電工程有2標都是「未開工」，捷運藍線到現在1公分、1公尺都沒有蓋出來，軌道統包工程進度也是零。

林德宇表示，軌道標的履約期限是10年，全部報竣工要11年，現在2026年，捷運動工時說要2034年要全線通車，時間根本兜不起來。另捷運藍線工程零進度，中市府卻還要花400萬元去做捷運路網的行銷，批評市府不要只會包裝。

捷工局表示，捷運藍線從機電、機廠、高架段、軌道到地下段，各項工程均依整體建設期程接續推進。藍線龍井機廠已於去年6月26日開工，已完成先期調查、地質鑽探、工程圍籬及植栽移植，正辦理逕流廢水削減與廢棄物清運；電聯車目前已完成外觀設計，並參考國內捷運經驗辦理外觀票選活動。

捷工局強調，今年海線高架段已全數完成發包，其中台中港至童綜合醫院一帶的梧棲高架段，已啟動管線遷移；童綜合醫院至龍井、西屯交界一帶的沙鹿、龍井高架段，預計年底前動工。捷運藍線全線約24.78公里的軌道工程正辦理招標評選，高架轉地下及銜接龍井機廠的出土段工程也已上網招標，其餘地下段工程則規劃自2027年起陸續開標。