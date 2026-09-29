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彰化二林轉運站10月啟用 整合14條路線交通更便捷
彰化二林轉運站今天舉行啟用典禮，車站由員林客運營運，有3條市區客運、10條公路客運路線及1條國道客運，共14條路線，讓民眾前往台北或在縣內移動更方便。
彰化縣政府交通處上午在彰化二林鎮舉行二林轉運站啟用典禮，出席的有彰化縣長王惠美、交通部公路局副局長周廷彰等人，典禮上宣布轉運站在10月1日啟用。
王惠美致詞時說，彰化西南角的二林、芳苑、竹塘及大城等4鄉鎮，人口合計超過10萬人，無論是通勤、通學或就醫都高度倚重大眾運輸，二林轉運站啟用後，可提供鄉親便利、舒適的候車及轉乘空間。
王惠美指出，轉運站由員林客運負責營運，整合3條市區客運、10條公路客運及1條國道客運線，共14條路線，未來不論在彰化縣內移動或搭車直達台北，都能輕鬆轉乘。
縣府交通處指出，為讓轉運站更舒適便利，車站1樓商業空間規劃引進便利商店，2樓未來會結合在地特產與假日市集，讓轉運站不只搭車而已，更是一個充滿人情味、可以走走逛逛、品嚐在地美食的好去處。
交通處表示，為照顧鄉親最後一哩路轉乘需求，轉運站特別規劃MOOVO公共自行車，也積極輔導二林鎮公所規劃「幸福巴士」，每天提供8個班次，深入公車進不去的聚落，把長輩與孩子接到轉運站，讓二林的交通網絡更加完整便捷。
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