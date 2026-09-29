彰化洛津國小停車兼蓄洪傳積水遭質詢 縣府坦承相融有難度、須改善

彰化縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，今年2月正式完工啟用，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」。不過彰化縣議會今天召開定期會，縣議員施佩妤質詢指出，沒有颱風、淹水時，停車場中間就已積水，且電力設備等設置位置恐怕滯洪一啟用就會斷電，要求縣府改善。

縣府交通處長林孟弘說，啟用至今有幾次強降雨啟動預警，縣府將車輛拖出，也發現一些問題，包括截流溝效果不好，導致車輛進出時會有積水，水流和車流位置也有滲水，涉及保固的天花板也有滲水，目前需要改善的部分已請廠商評估，後續可能增加抽水馬達設備。

彰化鹿港鎮每逢強降雨便飽受淹水之苦，縣府在鹿港洛津國小操場下方興建地下停車場兼蓄洪池，設施可容納約1.2萬噸雨水，相當於約5座奧運標準游泳池容量，希望假日可紓解觀光車潮，豪雨來襲時則轉為暫時貯留雨水的空間。

不過施佩妤今天指出，今年8月20日強降雨時，民眾反映到場後發現排水設備只有在外圍，沒有颱風、淹水時，停車場中間就已積水；另抽水馬達只能抽到70公分，現場積水範圍不小，還看到青蛙，甚至拉起封鎖線。

施佩妤也指出，雖滯洪池容水高度幾乎可到天花板，但牆邊設有消防設備和電箱，若啟用滯洪就可能斷電；且發電機明明有其他配置位置，卻放在離民眾最近的地方，擔心啟用時聲音影響住戶安寧，要求縣府檢討改進。

縣府近期也規劃將鹿港旅遊中心停車場改建為立體停車場，林孟弘表示，目前地下一樓規劃筏式基礎，是拿來作滯洪，不是做商業設施。因在洛津國小停車場管理層面上發現一些問題，設計上應該「滯洪就滯洪」，管理較單純，也不會有車輛臨時拖吊問題，因此在此立體停車場地下一層做很多細節討論，希望純粹作為滯洪功能使用。

彰化洛津國小地下停車場兼蓄洪池今年2月啟用，縣議員施佩妤質疑設施安全，指出停車場平時就有積水，抽水機只能抽到70公分。圖／施佩妤提供