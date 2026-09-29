神岡國小活動中心工程傳漏電 台電揪變壓器故障電桿10月拔除

台中市神岡國小活動中心暨地下停車場即將完工，近日新設用電施工時發現系統接地線疑似漏電。立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益今天會同台電人員及校方現勘，台電檢測發現校內多處電路漏電達9至10安培不等，查出新設自耦變壓器疑似絕緣不良，外殼異常發燙，導致電流洩漏至活動中心地下室台電配電室，電器承裝業者隨即緊急拆除供電線路並更換變壓器，避免師生誤觸發生危險。

洪柳益表示，神岡國小活動中心即將完工啟用，相關新設用電工程正進行最後施工，發現系統接地線有漏電情形，活動中心未來將提供師生及社區使用，安全問題絕對不能輕忽，楊瓊瓔委員特別要求辦公室立即與台電聯繫，請台電協助釐清漏電源頭，今天上午由台電派員到場逐一檢測，確認問題後立即處理。

台電人員表示，今天檢測發現校內多處電路漏電，漏電電流約9至10安培不等，經約半小時巡檢後，發現校內新設的自耦變壓器出現故障，除外殼異常發燙外，也懷疑有絕緣不良情形，造成電流洩漏至活動中心地下室的台電配電室。經現場確認後，已立即要求電器承裝業者拆除相關供電線路，並更換故障的自耦變壓器，以排除漏電疑慮。

神岡國小校長郭冠毅表示，活動中心及地下停車場工程已接近完工，學校最重視的就是師生使用安全，這次發現漏電後，立即與相關單位聯繫處理，感謝楊瓊瓔辦公室及台電協助檢測，及早找出問題並改善，避免後續啟用後造成安全疑慮。

神岡國小校園周邊神清路的電桿地下化工程也即將進入施工階段。台電預計10月3日進行停電轉接作業，10月5、6日進行拔桿，屆時將拆除神清路沿線10座電桿，並新設2座電桿，配合架空線路地下化及電力設備調整，改善校園周邊長期電桿密集問題。

洪柳益指出，今年4月楊委員會同市議員羅永珍等人會勘神岡國小活動中心時，即發現神清路短短約120公尺路段有10支電桿，影響校園出入口視線及學生、車輛進出，因此積極協調台電推動電桿地下化，如今工程即將進入拔桿階段，期待台電如期完工，讓校園周邊視線及通行環境同步改善。