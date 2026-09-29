公費流感疫苗10月1日開打 彰化今年增購37萬3880劑、首採加強型

彰化縣公費流感疫苗10月1日起開打，今年因應民眾對流感疫苗接種的重視，縣府增加採購量，共採購37萬3880劑；今年中央也首度採購加強型流感疫苗，彰化分得1.5萬劑，優先提供長照及安養機構65歲以上長者及65歲以上工作人員公費接種。

去年藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎病逝，加上流感病例數居高不下，也讓國人更加重視流感疫苗接種，彰化縣65歲以上長者流感疫苗接種率去年達58.9%，刷新紀錄。

縣府衛生局表示，今年公費流感及COVID-19疫苗接種對象仍以65歲以上長者及具重症風險因子者等族群為主，並擴大納入公共衛生師、托嬰中心廚工及行政人員等非臨時性工作人員，以及6個月內嬰兒的實際扶養者。

第一階段自10月1日起開打，接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類；50至64歲無高風險慢性病成人則於第二階段、11月2日起開放接種。

此外，今年COVID-19疫苗幼兒接種條件也有所調整，除滿6個月以上高風險對象外，僅限從未接種COVID-19疫苗的滿6個月至未滿6歲幼兒。

衛生局提醒，流感及COVID-19疫苗可經醫療專業評估後同時接種，疾管署持續推動「左流右新」策略，鼓勵符合資格的高風險族群同時接種，提升整體防護力。

此外，衛福部自10月1日起推動健康幣，年滿18歲民眾完成指定疫苗接種後，可分別累積流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣及肺炎鏈球菌疫苗600幣，公費、自費均適用。

為方便民眾預約，彰化縣新版疫苗接種預約「e點通」系統已於9月16日開放，可線上預約流感、肺炎鏈球菌及COVID-19疫苗，並查詢院所時段、剩餘名額及接種地點，提供預約紀錄查詢及預約成功簡訊通知。