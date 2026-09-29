半個月前才出席建國市場遷址10周年 台中七連霸議員顏英男辭世

曾連任7屆台中市議員的前議員顏英男昨天上午9時51分辭世，享壽88歲。顏英男深耕東、南區近30年，卸下議員職務後仍擔任市政顧問，並關心地方事務，9月13日才出席建國市場遷址10周年活動，如今卻傳出辭世消息，令地方政界人士與在地鄉親深感震驚與不捨。

顏英男曾連任7屆東南區的市議員，投入地方政壇近30年，長年深耕基層，其妻過去也曾連任4屆里長，夫妻多年來一同參與地方事務。顏英男卸下議員職務後，仍擔任台中市政顧問，持續關心地方事務，不少地方人士至今習慣稱呼他「顏爸」。

顏英男也長年關注建國市場遷址，成為背後推手。日前建國市場舉行遷址10周年活動，88歲的他還親自出席活動，如今傳出噩耗，令人相當錯愕。

建國市場自治會長蔡官典在臉書發文悼念表示，「中秋節當天，我才去看您，卻怎麼也沒想到，那一次的探望，竟成了我們最後一次見面。才短短幾天，您就離開了我們。」

蔡官典寫說，得知「敬愛的顏爸」離世時，心中有太多不捨，也有說不完的感謝，至一聲顏爸叫了20多年，承載了太多回憶與感情，「您的恩情與教誨，我會記一輩子」。

國民黨立委羅廷瑋也發文悼念顏英男表示，因顏英男夫妻長年疼惜，他成為顏家的義子，多年來一直以「顏爸」稱呼對方。從成家、踏入政壇到承擔民意代表工作，人生許多重要階段都受到顏英男關心與提點。

羅廷瑋回憶說，2018年首次參選議員時，顏英男曾親自帶他走入地方、帶他認識仕紳前輩，並分享多年累積的人脈、經驗與智慧。他說，「顏英男給的不只是選舉上的幫助，而是在我人生一條非常重要的道路上扶了我一把，也陪著我走過一個又一個重要的里程，這份提攜與恩情會一直永記在心中。」

顏英男家屬表示，因靈堂設於住家，場地有限，外界如有花禮，希望能於告別式當日再致贈，屆時將由專人統一安排。由於事發突然，告別式確切場地與公奠日期尚未最後定案。