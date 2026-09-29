敬老卡福利 台中、新竹10月同步加碼

十月起，台中、新竹同步加碼敬老愛心卡福利，台中市將計程車單趟最高補助由八十五元提高至一百元，新竹市則將每月社福點數由八百點增至一千二百點，農會、藥局使用上限也由二百點提高至三百點，讓敬老愛心卡更貼近市民日常生活需求。

台中市交通局長葉昭甫表示，敬老愛心卡搭計程車需求持續增加，今年五月搭乘人次達四十二萬八千人次，創單月新高。市府自二○一九年每趟補助五十元，二○二一年提高至八十五元，十月一日起再調升至一百元，回應長者及身障者交通需求。

目前台中共有十二家計程車隊、超過五千輛計程車加入敬老愛心卡服務，包括台灣大車隊、大都會衛星車隊、中彰車隊等。使用時由駕駛確認卡片點數，再依計程車跳表金額扣點，若車資超過一百元或點數不足，乘客補足差額即可，不會因點數不足無法搭車。

交通局也提醒，敬老愛心卡限本人使用，不得轉借或轉讓他人；如果查獲冒用，將依相關規定停用，最重可停用五年。市府也建議民眾透過電話或App預約計程車，以縮短候車時間。

新竹市則從增加點數著手。市長高虹安表示，市府自二○二三年起陸續擴充敬老愛心卡使用範圍，增加農會、藥局、台鐵、國民運動中心及國道客運等服務。

目前新竹市敬老卡持卡人數已突破七萬人，占六十五歲以上長者約九成四，社福點數使用率也從二○二三年的百分之八提高至今年百分之四十八。

新竹市社會處表示，十月起每月點數增加四百點至一千二百點，農會及藥局使用上限同步增加一百點至三百點，其餘規定維持不變，持卡人也不用換卡，即可直接使用。兩市均以提高福利使用便利性為方向，讓敬老愛心卡更貼近日常生活需求。